A qué hora es el sorteo del Mundial 2026: cómo ver EN VIVO y ONLINE la ceremonia

En el Kennedy Center de Washington se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en el que las 42 selecciones clasificadas conocerán tanto a su zona como a sus rivales, mientras que los del repechaje sabrán en dónde caerán.

El mismo se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre a partir de las 14.00 horas de Argentina. Con la presencia de Lionel Scaloni y Claudio Tapia, la Albiceleste conocerá en qué zona estará, teniendo en cuenta que los grupos A, B y D están reservados para México, Canadá y Estados Unidos, respectivamente.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que equipos de la misma confederación no podrán enfrentarse, a excepción de los europeos. Es por eso que ningún equipo de Conmebol jugará ante Argentina en la fase de grupos. Además, España irá al otro lado del cuadro de la Albiceleste, para así solamente poder enfrentarse en la final en caso de que ambos ganen sus zonas.

Cómo ver en vivo y online la ceremonia del sorteo del Mundial 2026

La ceremonia del sorteo del Mundial 2026, programada para el viernes 5 de diciembre a las 14.00 horas de Argentina, podrá verse en vivo a través de los canales 610 y 1610 (HD) de DSports, así como también por la plataforma de DGO. Además, lo pasará Telefe (610 en Flow y 12 en Telecentro).

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.

Formato del sorteo

Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.

Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado.

México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.

Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.

Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.

Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

11:00 de México

12:00 de Perú, Colombia y Ecuador

13:00 de Bolivia y Venezuela

14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

18:00 de España

Cómo se juega la fase de grupos del Mundial 2026

Al ser 48 los seleccionados participantes, ahora habrá 12 grupos, comprendidos desde el A hasta el L. Cada uno de ellos contará con cuatro equipos que saldrán de cada uno de los bombos, según su posicionamiento en el ranking FIFA tras la fecha de noviembre.

Dentro del grupo, se enfrentarán todos contra todos, por lo que la zona tendrá tres fechas. Los dos primeros de cada grupo, lograrán la clasificación a los 16avos de final, mientras que los 8 mejores terceros, también tendrán el boleto para la instancia de mata – mata.

“El Consejo de la FIFA ha decidido por unanimidad aprobar la propuesta de modificación del formato de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, que pasa de 16 grupos de tres a 12 grupos de cuatro. Los dos primeros equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros de los grupos pasarán ahora a octavos de final”, explicó FIFA en su página web oficial.