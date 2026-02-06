Es figura del Super Bowl LX y reveló quién ganará el Mundial 2026: “Los favoritos”

Estados Unidos tendrá, después de 32 años, la posibilidad de albergar dos eventos de muchísima repercusión: la final del Super Bowl LX, donde este domingo New England Patriots y Seattle Seahawks pondrán en juego el título, y el Mundial 2026, que también se disputará en México y Canadá.

Siendo que la final de la cita mundialista se llevará a cabo en tierras estadounidenses, hay una enorme expectativa por lo que pueda ocurrir y quiénes serán los países que alcancen al gran partido que está pautado para el próximo domingo 19 de julio.

En el mientras tanto, donde aún resta que se definan los repechajes para completar los grupos con aquellos equipos que todavía sueñan con obtener el pasaje, los análisis siguen a flor de piel. Y en la antesala de lo que será el encuentro en el Levi’s Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara, el quarterback Drake Maye eligió a la Selección Argentina como la candidata al título.

“¿Messi va a jugar con Argentina? Entonces sí, voy a elegirlos como los favoritos para ganar el Mundial”, lanzó sin ningún pelo en la lengua ante la consulta periodística. Sin embargo, cuando decidió ampliar su respuesta, la figura de los Patriots sorprendió a todos: “Por supuesto, debo mencionar a Estados Unidos, tengo que apoyarlo. Me quedo con Estados Unidos o Argentina como candidatos”, exclamó.

Los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y Europa 4

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y Europa 1

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Europa 3

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, Europa 2

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Repechaje 2

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y Repechaje 1

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana

