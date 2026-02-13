Futbolistas paraguayos no reaccionan bien a la búsqueda de Alfaro de refuerzos para el Mundial: “Ahora todos se quieren nacionalizar”

En los últimos días se ha hablado mucho en Paraguay de los procesos iniciados para la naturalización de al menos dos futbolistas con los que Gustavo Alfaro pretende reforzar la convocatoria de la selección de dicho país para disputar el Mundial de 2026, que tendrá a México, Estados Unidos y Canadá como sedes.

Uno de ellos es Gastón Olveira, experimentado arquero de 32 años nacido en Montevideo que incluso llegó a conquistar con la Selección de Uruguay Sub 23 la medalla de oro en los Juegos Panamericanos que se celebraron en Canadá en 2015 y que desde 2021 defiende el arco del Club Olimpia.

Incluso más rebuscada es la segunda gestión del entrenador argentino, ya que involucra a un futbolista brasileño que nunca se desempeñó en Paraguay. Se trata de Mauricio, mediocampista brasileño de 24 años por el que ya se hizo la solicitud en FIFA para que sea elegible en función de sus raíces paraguayas, al mismo tiempo que este ya se encuentra tramitando su ciudadanía.

Pero esa búsqueda de Gustavo Alfaro de poder jerarquizar todavía más la plantilla de la Selección de Paraguay para afrontar el próximo Mundial no ha sido bien recibida por algunos futbolistas del ámbito doméstico que entienden que se están reduciendo los cupos para defender la camiseta de su país en el certamen internacional por excelencia.

Gastón Olveira, el arquero paraguayo que Alfaro quiere llevar al Mundial. (Getty).

Uno de ellos se atrevió incluso a hacerlo público después que se diera a conocer la noticia de un posible tercer naturalizado: el argentino Abel Luciatti, defensor con paso por San Lorenzo y Lanús que se encuentra actualmente en Cerro Porteño, también con ciudadanía paraguaya en trámite.

Quien ironizó comentando esa noticia fue Óscar Kure’i Ruiz, experimentado enganche de 34 años con largo recorrido en el fútbol paraguayo defendiendo la camiseta de importantes equipos como Libertad, Cerro y Guaraní, quien tras un paso por la Serie B de Brasil regresó para vincularse a Cerro Porteño.

“Todo el mundo se quiere nacionalizar ahora”, escribió haciéndose eco de la noticia de un nuevo futbolista extranjero que inició el proceso de naturalización justo cuando Paraguay volverá a ser parte de una Copa del Mundo después de 16 años.

El grupo de Paraguay en el Mundial

El sorteo que se realizó el pasado 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington determinó que la Selección de Paraguay integrará el Grupo D del Mundial junto a Estados Unidos, uno de los anfitriones; Australia y el ganador de la Ruta C del Repechaje de la UEFA.

Data clave

