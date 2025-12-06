FIFA oficializó el Calendario del Mundial 2026: las sedes y el fixture de Argentina y todos los seleccionados

Tal y como se había anunciado ya desde la previa del sorteo de los 12 grupos que tuvo lugar este viernes en el Kennedy Center de Washington, FIFA dio a conocer hoy el calendario definitivo del Mundial 2026 que permitió a cada uno de los 48 seleccionados participantes saber los días, los horarios y las sedes en los que, en primera instancia, disputarán sus tres partidos de fase de grupos.
En el caso de la Selección Argentina, que salió sorteada en el Grupo J como cabeza de serie, el debut en la Copa del Mundo en la que defiende título de campeón será ante Argelia el 16 de junio en Kansas City desde las 22.00 en hora de Argentina. El segundo partido, ante Austria, lo jugará el 22 de junio en Dallas desde las 14.00 y cerrará fase de grupos ante Jordania el 27 de junio a las 23.00, otra vez en Dallas.
El partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica se disputará el 11 de junio desde las 16.00 (hora de Argentina) en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.
Calendario completo del Mundial 2026 en hora de Argentina
Grupo A (México, Sudáfrica, Corea, Ganador Playoff UEFA 1)
- 11 Junio, 16:00: México vs Sudáfrica (Ciudad de México)
- 11 Junio, 23:00: Corea vs FIFA [DEN/MKD/CZE/IRL] (Guadalajara)
- 18 Junio, 13:00: FIFA [DEN/MKD/CZE/IRL] vs Sudáfrica (Atlanta)
- 18 Junio, 22:00: México vs Corea (Guadalajara)
- 24 Junio, 22:00: FIFA [DEN/MKD/CZE/IRL] vs México (Ciudad de México)
- 24 Junio, 22:00: Sudáfrica vs Corea (Monterrey)
Grupo B (Canadá, Qatar, Suiza, Ganador Playoff UEFA 2)
- 12 Junio, 16:00: Canadá vs FIFA [ITA/NIR/WAL/BIH] (Toronto)
- 13 Junio, 16:00: Qatar vs Suiza (San Francisco)
- 18 Junio, 16:00: Suiza vs FIFA [ITA/NIR/WAL/BIH] (Los Ángeles)
- 18 Junio, 19:00: Canadá vs Qatar (Vancouver)
- 24 Junio, 16:00: Suiza vs Canadá (Vancouver)
- 24 Junio, 16:00: FIFA [ITA/NIR/WAL/BIH] vs Qatar (Seattle)
Grupo C (Brasil, Marruecos, Haití, Escocia)
- 13 Junio, 19:00: Brasil vs Marruecos (Nueva York/Nueva Jersey)
- 13 Junio, 22:00: Haití vs Escocia (Boston)
- 19 Junio, 19:00: Escocia vs Marruecos (Boston)
- 19 Junio, 22:00: Brasil vs Haití (Philadelphia)
- 24 Junio, 19:00: Escocia vs Brasil (Miami)
- 24 Junio, 19:00: Marruecos vs Haití (Atlanta)
Imagen FIFA según la Hora del Este en Estados Unidos.
Grupo D (USA, Paraguay, Australia, Ganador Playoff UEFA 3)
- 12 Junio, 22:00: USA vs Paraguay (Los Ángeles)
- 13 Junio, 01:00: Australia vs FIFA [TUR/ROU/SVK/KOS] (Vancouver)
- 19 Junio, 01:00: FIFA [TUR/ROU/SVK/KOS] vs Paraguay (San Francisco)
- 19 Junio, 16:00: USA vs Australia (Seattle)
- 25 Junio, 23:00: FIFA [TUR/ROU/SVK/KOS] vs USA (Los Ángeles)
- 25 Junio, 23:00: Paraguay vs Australia (San Francisco)
Grupo E (Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador)
- 14 Junio, 14:00: Alemania vs Curazao (Houston)
- 14 Junio, 20:00: Costa de Marfil vs Ecuador (Philadelphia)
- 20 Junio, 17:00: Alemania vs Costa de Marfil (Toronto)
- 20 Junio, 21:00: Ecuador vs Curazao (Kansas City)
- 25 Junio, 17:00: Ecuador vs Alemania (Nueva York/Nueva Jersey)
- 25 Junio, 17:00: Curazao vs Costa de Marfil (Philadelphia)
Grupo F (Países Bajos, Japón, Ganador Playoff UEFA 4, Túnez)
- 14 Junio, 17:00: Países Bajos vs Japón (Dallas)
- 14 Junio, 23:00: FIFA [UKR/SWE/POL/ALB] vs Túnez (Monterrey)
- 20 Junio, 14:00: Países Bajos vs FIFA [UKR/SWE/POL/ALB] (Houston)
- 20 Junio, 01:00: Túnez vs Japón (Monterrey)
- 25 Junio, 20:00: Japón vs FIFA [UKR/SWE/POL/ALB] (Dallas)
- 25 Junio, 20:00: Túnez vs Países Bajos (Kansas City)
Grupo G (Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda)
- 15 Junio, 16:00: Bélgica vs Egipto (Seattle)
- 15 Junio, 22:00: Irán vs Nueva Zelanda (Los Ángeles)
- 21 Junio, 16:00: Bélgica vs Irán (Los Ángeles)
- 21 Junio, 22:00: Nueva Zelanda vs Egipto (Vancouver)
- 27 Junio, 00:00: Egipto vs Irán (Seattle) (Madrugada del 27)
- 27 Junio, 00:00: Nueva Zelanda vs Bélgica (Vancouver) (Madrugada del 27)
Grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay)
- 15 Junio, 13:00: España vs Cabo Verde (Atlanta)
- 15 Junio, 19:00: Arabia Saudita vs Uruguay (Miami)
- 21 Junio, 13:00: España vs Arabia Saudita (Atlanta)
- 21 Junio, 19:00: Uruguay vs Cabo Verde (Miami)
- 26 Junio, 21:00: Cabo Verde vs Arabia Saudita (Houston)
- 26 Junio, 21:00: Uruguay vs España (Guadalajara)
Grupo I (Francia, Senegal, Ganador Playoff, Noruega)
- 16 Junio, 16:00: Francia vs Senegal (Nueva York/Nueva Jersey)
- 16 Junio, 19:00: FIFA [IRQ/BOL/SUR] vs Noruega (Boston)
- 22 Junio, 18:00: Francia vs FIFA [IRQ/BOL/SUR] (Philadelphia)
- 22 Junio, 21:00: Noruega vs Senegal (Nueva York/Nueva Jersey)
- 26 Junio, 16:00: Noruega vs Francia (Boston)
- 26 Junio, 16:00: Senegal vs FIFA [IRQ/BOL/SUR] (Toronto)
Grupo J (Argentina, Argelia, Austria, Jordania)
- 16 Junio, 01:00: Austria vs Jordania (San Francisco)
- 16 Junio, 22:00: Argentina vs Argelia (Kansas City)
- 22 Junio, 14:00: Argentina vs Austria (Dallas)
- 23 Junio, 00:00: Jordania vs Argelia (San Francisco) (Madrugada del 23)
- 27 Junio, 23:00: Argelia vs Austria (Kansas City)
- 27 Junio, 23:00: Jordania vs Argentina (Dallas)
Grupo K (Portugal, Ganador Playoff, Uzbekistán, Colombia)
- 17 Junio, 14:00: Portugal vs FIFA [COD/JAM/NCL] (Houston)
- 17 Junio, 23:00: Uzbekistán vs Colombia (Ciudad de México)
- 23 Junio, 14:00: Portugal vs Uzbekistán (Houston)
- 23 Junio, 23:00: Colombia vs FIFA [COD/JAM/NCL] (Guadalajara)
- 27 Junio, 20:30: Colombia vs Portugal (Miami)
- 27 Junio, 20:30: FIFA [COD/JAM/NCL] vs Uzbekistán (Atlanta)
Grupo L (Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá)
- 17 Junio, 17:00: Inglaterra vs Croacia (Dallas)
- 17 Junio, 20:00: Ghana vs Panamá (Toronto)
- 23 Junio, 17:00: Inglaterra vs Ghana (Boston)
- 23 Junio, 20:00: Panamá vs Croacia (Toronto)
- 27 Junio, 18:00: Panamá vs Inglaterra (Nueva York/Nueva Jersey)
- 27 Junio, 18:00: Croacia vs Ghana (Philadelphia)
Los 12 grupos del Mundial 2026
- Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y Europa 4
- Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y Europa 1
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití
- Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Europa 3
- Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, Europa 2
- Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda
- Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde
- Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Repechaje 2
- Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania
- Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y Repechaje 1
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana
Todas las sedes del Mundial 2026
- Toronto: BMO Field (30,000 espectadores)
- Vancouver: BC Place (54,500 espectadores)
- Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (71,000 espectadores)
- Boston: Gillette Stadium (68,756 espectadores)
- Dallas: AT&T Stadium (80,000 espectadores)
- Houston: NRG Stadum (72,220 espectadores)
- Kansas City: Arrowhead Stadium (76,416 espectadores)
- Los Angeles: SoFi Stadium (70,000 espectadores)
- Miami: Hard Rock Stadium (65,326 espectadores)
- New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500 espectadores)
- Philadelphia: Lincoln Financial Field (67,594 espectadores)
- San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium (68,500 espectadores)
- Seattle: Lumen Field (72,000 espectadores)
- Ciudad de México: Estadio Azteca (83,264 espectadores)
- Guadalajara: Estadio Akron (46,355 espectadores)
- Monterrey: Estadio BBVA (51,000 espectadores)