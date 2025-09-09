Es tendencia:
¿Qué canal pasa Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas?

La Bicolor y la Albirroja cerrarán su participación en la clasificatorias este martes en el Estadio Nacional.

Por Lautaro Toschi

Miguel Almirón
Miguel Almirón

Las Eliminatorias Sudamericanas llegan a su fin y este martes se verán las caras por la jornada número 18 dos selecciones que ya tienen claro su panorama: Perú recibirá a Paraguay en el Estadio Nacional. La Bicolor buscará cerrar unas flojas clasificatorias con tres puntos ante su gente, mientras que los de Gustavo Alfaro aspiran a escalar posiciones en la tabla y quedar lo más cerca posible de la Selección Argentina, líder indiscutida de estas Eliminatorias.

¿Qué canal pasa Perú vs. Paraguay y a qué hora empieza?

Este martes, a partir de las 20.30 horas, en el Estadio Nacional de Lima se verán las caras Perú y Paraguay por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. En Argentina, el partido se podrá ver a través de la pantalla de DSports. Si bien ambas selecciones ya tienen sus destinos marcados en esta clasificatoria, será un duelo interesante para que los entrenadores puedan probar.

Paraguay sacó su boleto al Mundial 2026

El pasado jueves, la selección que conduce Gustavo Alfaro logró clasificar al Mundial 2026. La Albirroja igualó ante Ecuador en Asunción y alcanzó los 25 puntos, como Venezuela -en puesto de repechaje- cayó ante Argentina, los paraguayos se hicieron inalcanzables y se convirtieron en uno de los seis clasificados de la Conmebol. Su participación en estas Eliminatorias consta de seis victorias, siete empates y cuatro derrotas.

Almirón celebra la clasificación al Mundial 2026. (Foto: Getty).

Perú quedó sin chances

Si bien llegó a la última doble fecha de Eliminatorias con un pie afuera del Mundial 2026, la caída por 3 a 0 ante Uruguay del pasado jueves dejó sin chances a Perú. La Bicolor logró sumar 12 unidades en 17 partidos y quedó a cinco puntos de Venezuela -que se estaría metiendo al repechaje- con solamente tres por jugar. Este martes será la despedida ante su público y a pensar en las próximas clasificatorias.

Perú viene de perder ante Uruguay. (Foto: Getty).

Así está la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

lautaro toschi
Lautaro Toschi

