Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias

Las selecciones que se juegan el pase al Mundial 2026 en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

El próximo jueves se disputará la decimoséptima jornada de las clasificatorias y son tres los combinados que aspiran a sacar su pasaje a la Copa del Mundo.

Por Lautaro Toschi

Uruguay y Colombia quieren sellar su clasificación al Mundial 2026
© GettyUruguay y Colombia quieren sellar su clasificación al Mundial 2026

Que las Eliminatorias Sudamericanas son las más difíciles del mundo es una frase trillada, pero que no falta a la verdad. Son 10 selecciones, cada vez con niveles más parejos, con distancias enormes para recorrer en pocos días, con climas calientes y fríos, con altura en distintas ciudades, con estadios repletos y un fervor que no se ve en otra parte del mundo. Por eso también se llegó a la fecha 17 de las clasificatorias con paridad en los números. En dicha jornada serán tres los combinados que sueñan con sellar su pase a la próxima Copa del Mundo –Uruguay, Paraguay y Colombia– y también es interesante la pelea por el puesto de repechaje.

¿Qué necesitan Uruguay y Paraguay para clasificar al Mundial?

Uruguay y Paraguay llegan a la última doble fecha de Eliminatorias con 24 unidades, aunque la diferencia es que los dirigidos por Marcelo Bielsa cuentan con una diferencia de gol de +7, mientras que los de Alfaro tienen +3. Para clasificar al Mundial 2026 les alcanzará sumar un punto o que Venezuela no le gane a Argentina en condición de visitante. Cabe recordar que Uruguay recibirá a Perú y Paraguay hará lo propio con Ecuador.

Paraguay va por la clasificación a la Copa del Mundo 2026. (Foto: Getty).

Paraguay va por la clasificación a la Copa del Mundo 2026. (Foto: Getty).

¿Qué necesita Colombia?

El caso de Colombia es similar al de Uruguay y Paraguay, aunque los cafeteros tienen 23 unidades y están solamente cinco puntos por delante de Venezuela, que está en la séptima posición. Si Colombia le gana a Bolivia se clasificará al Mundial 2026, en caso de empatar o perder lo hará si Venezuela pierde con Argentina.

Venezuela quiere asegurar el repechaje, Bolivia está en la pelea y Perú sueña

Como el Mundial 2026 se disputará con 48 selecciones, la Conmebol aumentó su número de clasificados. A partir de estas Eliminatorias, sellarán su pase a la Copa del Mundo los primeros seis, mientras que el séptimo deberá jugar un repechaje. Hasta el momento, ocupa el séptimo puesto Venezuela con 18 unidades, lo sigue de cerca Bolivia con 17 y Perú está detrás con 12 puntos, aunque las chances son remotas ya que necesita golear en sus dos partidos, que la Vinotinto sea goleada y esperar que Bolivia deje puntos en el camino.

La fuerte advertencia del Bocha Batista a la Selección Argentina: “Vinimos a arruinar el ‘Messipalooza&#039;”

ver también

La fuerte advertencia del Bocha Batista a la Selección Argentina: “Vinimos a arruinar el ‘Messipalooza'”

Las tres selecciones clasificadas y la única eliminada

La primera selección en clasificar al Mundial 2026 fue Argentina. Los de Scaloni actualmente acumulan 35 unidades, diez más que los otros dos combinados que ya también sacaron su pasaje a la Copa del Mundo del año que viene: Ecuador y Brasil. En el otro extremo de la tabla aparece Chile con 10 puntos y ya sin chances matemáticas de alcanzar ni siquiera el repechaje.

Publicidad

Así se jugará la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

  • 04/09 | Argentina vs. Venezuela – 20.30 horas
  • 04/09 | Paraguay vs. Ecuador – 20.30 horas
  • 04/09 | Uruguay vs. Perú – 20.30 horas
  • 04/09 | Colombia vs. Bolivia – 20.30 horas
  • 04/09 | Brasil vs. Chile – 21.30 horas

Así se jugará la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas

  • Ecuador vs. Argentina
  • 09/09 | Ecuador vs. Argentina – 20 horas
  • 09/09 | Chile vs. Uruguay – 20.30 horas
  • 09/09 | Bolivia vs. Brasil – 20.30 horas
  • 09/09 | Venezuela vs. Colombia – 20.30 horas
  • 09/09 | Perú vs. Paraguay – 20.30 horas

La tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

Publicidad
Nicolás Córdova, nuevo DT de Chile, explicó por qué borró a Alexis Sánchez y a Arturo Vidal

ver también

Nicolás Córdova, nuevo DT de Chile, explicó por qué borró a Alexis Sánchez y a Arturo Vidal

La Inteligencia Artificial reveló qué países de Sudamérica clasificarán al Mundial 2026 y cuáles quedarán afuera

ver también

La Inteligencia Artificial reveló qué países de Sudamérica clasificarán al Mundial 2026 y cuáles quedarán afuera

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Llegó el “Guapo” Paredes: un 5 de Boca, además de jugar bien, se la tiene que bancar

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Es la gran promesa de River, promedia más de un gol por partido y lo vino a buscar otra selección: “Me inspiro en Julián Alvarez”
River Plate

Es la gran promesa de River, promedia más de un gol por partido y lo vino a buscar otra selección: “Me inspiro en Julián Alvarez”

El mensaje de Alfaro antes de enfrentar al Brasil de Ancelotti
Eliminatorias de Conmebol

El mensaje de Alfaro antes de enfrentar al Brasil de Ancelotti

Qué pasa si Uruguay gana, empata o pierde hoy con Paraguay por las Eliminatorias
Eliminatorias de Conmebol

Qué pasa si Uruguay gana, empata o pierde hoy con Paraguay por las Eliminatorias

El inesperado destino europeo del último borrado por Marcelo Gallardo en River
River Plate

El inesperado destino europeo del último borrado por Marcelo Gallardo en River

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo