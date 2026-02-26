A tres meses del Mundial 2026, Valverde se ganó los elogios de Arbeloa en Real Madrid: “Ha demostrado su nivel”

Este miércoles, Real Madrid consiguió asegurarse un lugar en octavos de final de la Champions League 2025/26. Y si bien los goles ante Benfica los convirtieron Tchouameni y Vinicius, hubo una figura estelar en la clasificación merengue: Federico Valverde.

El uruguayo, capitán del equipo, no sólo lideró al Real Madrid desde ese aspecto, sino que fue autor de las dos asistencias para los goles de la clasificación. Y, una vez terminado el partido, Álvaro Arbeloa lo resaltó más que a cualquier otro jugador de su equipo.

Arbeloa se rindió ante el rendimiento reciente de Valverde. (Getty)

“Desde que ha llegado ha demostrado el nivel que tiene. La importancia que tiene para mí como jugador, es prácticamente una extensión mía en el terreno de juego“, aseguró Arbeloa sobre el mediocampista que encuentra su mejor estado de forma a tres meses de lo que será el Mundial 2026, donde espera ser una de las piezas claves de Uruguay.

“Es un capitán, es uno de los líderes. Creo que representa muy bien todo lo que tiene que ser un jugador del Real Madrid“, continuó elogiando Arbeloa a Valverde. “El nivel que está dando, el compromiso, es uno de los jugadores que incluso con molestias no quiere parar, quiere seguir, quiere jugar. Me pone muy orgulloso el nivel que está dando, cómo está jugando, sumándose al ataque, lo que está aportando y la importancia que tiene dentro del equipo”, completó.

Fede Valverde llega en su mejor momento al Mundial 2026.

A sus 27 años, Valverde llegará en plenitud al Mundial, y sus últimos rendimientos en Real Madrid dan a entender que lo hará en su mejor forma desde lo físico y lo deportivo. En esta temporada, acumula 12 asistencias y 2 goles para el club español, y se ha reconvertido en un arma ofensiva adicional para Arbeloa.

