Es tendencia:
logotipo del encabezado
CHAMPIONS LEAGUE

Los hinchas de Real Madrid desaprobaron a Franco Mastantuono en su ingreso ante Benfica por la Champions League: “Verde no, lo siguiente”

El argentino entró para el tramo final del encuentro y, en redes sociales, llovieron opiniones negativas sobre su actualidad.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Franco Mastantuono, jugador de Real Madrid.
© GettyFranco Mastantuono, jugador de Real Madrid.

Por el partido de vuelta de los Playoffs de la Champions League, Real Madrid se sacó una tensa serie de encima al derrotar a Benfica por 2-1 este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu. Así, el combinado español avanzó a los octavos de final al triunfar por 3-1 en el global.

En un partido apretado, con el resultado definitivo ya en el marcador, Álvaro Arbeloa le dio ingreso a Franco Mastantuono recién a los 32 minutos de la segunda parte. El argentino tomó el lugar de Raúl Asencio, que había sufrido un fuerte golpe en la cabeza.

A pesar de su ingreso y de sumar poco más de 20 minutos sobre el campo, los hinchas de Real Madrid no aprobaron su participación. En las redes sociales, centenares de seguidores del Merengue criticaron la labor del surgido de River Plate.

“Lo de Mastantuono es un drama. Verde no, lo siguiente. Es una cesión de manual”, propuso uno de los hinchas que se manifestó al respecto. Otro, en cambio, disparó un comentario ácido: “Lo de Mastantuono se estudiará en los libros de estafas”.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El crudo análisis del Beto Alonso sobre Mastantuono en Real Madrid: “Va a terminar en un equipo de más abajo”

ver también

El crudo análisis del Beto Alonso sobre Mastantuono en Real Madrid: “Va a terminar en un equipo de más abajo”

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Datos clave

  • Real Madrid venció 2-1 al Benfica y clasificó a octavos de final de Champions League.
  • Franco Mastantuono ingresó al minuto 32 del segundo tiempo en reemplazo de Raúl Asencio.
  • El entrenador Álvaro Arbeloa dispuso el ingreso del argentino tras un golpe de Asencio.
Agustín Vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

jpasman
Toti Pasman

Grandeza total de Gallardo para despedirse de River: vio que la situación no daba para más y dio un paso al costado

Lee también
Preocupación en Real Madrid: el escalofriante choque que sacó a Raúl Asencio
Champions League

Preocupación en Real Madrid: el escalofriante choque que sacó a Raúl Asencio

Heridos, enfrentamientos y corridas: los incidentes en la previa de Real Madrid vs. Benfica
Champions League

Heridos, enfrentamientos y corridas: los incidentes en la previa de Real Madrid vs. Benfica

Real Madrid le ganó a Benfica y clasificó a los octavos de final de la UEFA Champions League
Champions League

Real Madrid le ganó a Benfica y clasificó a los octavos de final de la UEFA Champions League

Pronósticos Flamengo vs Lanús: el Granate va por el Maracanazo en la Recopa Sudamericana
Apuestas

Pronósticos Flamengo vs Lanús: el Granate va por el Maracanazo en la Recopa Sudamericana

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo