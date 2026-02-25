Los hinchas de Real Madrid desaprobaron a Franco Mastantuono en su ingreso ante Benfica por la Champions League: “Verde no, lo siguiente”

Por el partido de vuelta de los Playoffs de la Champions League, Real Madrid se sacó una tensa serie de encima al derrotar a Benfica por 2-1 este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu. Así, el combinado español avanzó a los octavos de final al triunfar por 3-1 en el global.

En un partido apretado, con el resultado definitivo ya en el marcador, Álvaro Arbeloa le dio ingreso a Franco Mastantuono recién a los 32 minutos de la segunda parte. El argentino tomó el lugar de Raúl Asencio, que había sufrido un fuerte golpe en la cabeza.

A pesar de su ingreso y de sumar poco más de 20 minutos sobre el campo, los hinchas de Real Madrid no aprobaron su participación. En las redes sociales, centenares de seguidores del Merengue criticaron la labor del surgido de River Plate.

“Lo de Mastantuono es un drama. Verde no, lo siguiente. Es una cesión de manual”, propuso uno de los hinchas que se manifestó al respecto. Otro, en cambio, disparó un comentario ácido: “Lo de Mastantuono se estudiará en los libros de estafas”.

Datos clave