Tras el anuncio de una "operación militar" por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre Ucrania, un hecho de conflicto bélico dice presente y tiene en vilo a todo el planeta en estos momentos. Del lado deportivo, más precisamente en el fútbol, hay que decir que siete jugadores de Argentina son los que viven en suelo ucraniano para disputar la liga de dicho país.

Sus nombres son: Francisco Di Franco (Dnipro), Claudio Spinelli (Oleksandriya), Fabricio Alvarenga (Rukh) y Gerónimo Poblete (Metalist Kharkiv), Iker Scotto, Lucas Patanelli y David Vallejos (los tres pertenecen al Karpaty Galych). Hoy la Liga de Ucrania se encuentra suspendida ante lo que acontece en el país.



Quien vive en Ucrania en mayor cantidad de años en comparación de los siete es Di Franco. El mencionado delantero surgió de las inferiores de Boca, disputando apenas tres partidos en 2013 bajo el mando de Carlos Bianchi. Luego, el oriundo de San Miguel se marchó del cuadro azul y oro hacia Tlaxcala de México, puente valioso para su ida a Europa y más precisamente en AEZ Zakakiou de Chipre. Su arribo a Ucrania ocurrió en la temporada 2017-18, para jugar en el Karpaty Lviv, aunque en enero del 2020 fue transferido a su actual equipo, Dnipro-1.

Pasamos a Alvarenga, quien surgió profesionalmente de Vélez Sarsfield con participaciones en el cuadro de Liniers desde el 2015 hasta finales del 2017. Luego, la carrera del hombre de Aristóbulo del Valle, Misiones, se trasladó al Coritiba brasileño, retornó en 2019 a Deportivo Morón para estar durante un año en el "Gallito", pero luego su vida y carrera emigró hacia Ucrania para ir al Olimpik Donetsk, cuadro en el cual estuvo hasta la temporada 2021-22, ya que se marchó hacia Rukh Vynnyky, su hoy club.

El tercero de los que arribaron fue Spinelli, el hombre que tras su inicio en Tigre, con gran paso en San Martín de San Juan, se marchó hacia Italia para jugar en Genoa y Crotone. Sin embargo, su recorrido no fue el mejor y el hombre de Buenos Aires volvió al país para jugar en Argentinos Juniors y Gimnasia de La Plata. Para el año 2021, y tras el paso en el F. C. Koper esloveno, el atacante firmó en F. C. Oleksandria de Ucrania.

Quien llegó de forma reciente a este país fue Poblete. Recordemos que el hombre surgido en Colón en 2013 tuvo un paso de mayor a menor en el Metz francés, lo que implicó su retorno a Argentina para jugar en San Lorenzo y Vélez, con un paso en el medio en La Serena de Chile. Al no renovar contrato con el cuadro de Liniers en enero 2022, su actualidad lo ubica en el Metalist Járkov.

Cierra el recorrido tres juveniles que forman parte de un mismo equipo de Ucrania: el Karpaty Galych. Uno de los jugadores es Iker Scotto, hijo del ex jugador Darío, quien inició en las inferiores de Banfield para luego llegar aquí en los inicios del 2021 de forma libre, posee 19 años. También está Lucas Patanelli, surgido del semillero de Independiente y que supo estar ante los ojos del reclutamiento de Barcelona, quien tiene 21 años. Por último, David Vallejos, hombre que realizó sus juveniles en San Lorenzo, tuvo paso por Atlético San Luis de México y La Serena. Llegó a mitad de 2021 al cuadro ucraniano.