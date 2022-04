Juan Lescano actualmente la rompe en la Primera División del gigante de Oceanía. Sin embargo, para llegar a este lugar debió pasar por varios obstáculos que la vida le puso por delante en su carrera por España, Inglaterra, Bélgica, Emiratos Árabes, Suiza y Rusia antes de desembarcar en el Brisbane Roar F. C.

Muchas veces, cuando un jugador recuerda todo lo que pasó para cumplir los objetivos suele hablar de las cosas que debió resignar en el camino: cumpleaños, salidas nocturnas o hasta romances. Decisiones de adolescentes que deben comportarse como adultos y que a veces dejan de lado muchas cosas más, como la familia.

Así como lo hizo Lionel Messi, el protagonista de esta nueva entrevista de Bolavip Argentina se la jugó por cumplir sus sueños en el extranjero pase lo que pase. Y vaya si así fue, ya que Juan Eduardo Lescano tuvo que afrontar distintas complicaciones que lo llevaron del Liverpool al Real Madrid y luego a una vereda para terminar en Emiratos Árabes antes de llegar Rusia y cambiar su vida para siempre.

Este delantero de 29 años nació en la localidad de Rauch y, según recuerda, debió afrontar una nueva vida desde muy chico para llegar al Brisbane Roar F. C de la Primera de Australia: "Me fui a los 14 años a Madrid, solo, con quien era mi entrenador en el pueblo y su familia. A él le salió un trabajo allá y me ofreció llevarme...A esa edad estás medio loco", comienza con el repaso.

Ya instalado en España, Lescano jugó un tiempo en un equipo regional para terminar en La Moraleja CF. Un momento muy difícil para él, ya que "es complicado adaptarse a Europa siendo tan chico" y admite que pensó "varias veces en volver" aunque siempre puso la banca de sus padres por delante y decidió quedarse: "Se dificulta. Sos independiente pero también un nene".

En ese lapso, las decisiones de Lescano comenzaron a dar sus frutos: tuvo una prueba en el Real Valladolid y a su vez apareció un ojeador del Liverpool para llevárselo. El pibe de pueblo jugando en la Premier League. "El entrenador tardó una semana en contarme porque pensó que era joda", suelta con una sonrisa para Bolavip Argentina. Obviamente, no lo dudo.

Gracias a que Juan compartió casa con un Belga, pudo entender algunas palabras de un inglés al que no conocía mucho. Sin embargo, Lescano no tuvo mayores complicaciones: "Por suerte en el equipo estaban Mascherano o Insúa junto a unos españoles". Por si no se entendió: Lescano entrenaba en un segundo equipo, al lado del plantel profesional que por aquel entonces dirigía Rafa Benitez.

Compartiendo comida o instalaciones con leyendas del fútbol, Juan admite que no supo darse cuenta lo que pasaba: "En el momento no sos consciente. Recién ahora puedo ver todo lo que pasé. Te acostumbrás", comenta sobre una vida tan exigente que varios de sus compañeros, a pasos del primer equipo, decidieron abandonar el barco.

Si bien todo marchaba sobre ruedas, Juan no pudo quedarse mucho tiempo en Liverpool ya que no tenía pasaporte europeo. Por esto, el club inglés lo envió a préstamo al Albacete de España, equipo que funcionaba como club filial. Sin embargo, las cosas no salieron del todo bien ya que las instituciones rompieron relaciones.

Varado en Argentina, esperando alguna señal por parte del Liverpool, Lescano relata que, pese a sus ganas de seguir, casi abandona todo. "Mi mamá quería que vuelva al colegio. Pero yo estaba muy mentalizado en jugar afuera, no podía creer que se haya caído. Vi el contrato", recuerda.

Después de casi ocho meses, la luz volvió a salir para Juan: "Una tarde me llamó Paco (el ojeador de Rafa Benitez) y me comentó que había vuelto a trabajar para el Real Madrid y me ofreció ir". Una decisión que no dudó pese a que, deportivamente, estaba perdiendo terreno ya que "venía de la reserva del Liverpool y en el Real iba a jugar para el juvenil B".

Sin embargo aceptó y se embarcó a compartir plantel con jugadores que hoy brillan como Carvajal o Morata. Igualmente, el delantero considera que no supo aprovechar el momento: "Pensé que al venir de Liverpool y jugar en Real Madrid me iban a querer de todos lados. Y no fue asi".

Luego de estos dos pasos por gigantes, Juan se quedó sin nada: "Pasé del Liverpool y el Real Madrid a la nada misma. A estar sentado en la vereda", confiesa sobre un momento en el que comenzó a pasar por varias pruebas. En primer lugar, el chico de Rauch se iría para Bélgica.

Gracias a un contacto en el país, Lescano tuvo una prueba en Westerlo, para la cual le dieron un departamento donde quedarse. "No tenía nada. Literal; había luz y nada más", confiesa a Bolavip Argentina. Luego de eso, y tras estar varios días solo en la casa y sin saber que hacer, a Juan le consiguieron una prueba en el Atlético Madrid.

Pese a que no pudo quedarse en el Colchonero, Lescano que tuvo la oportunidad de quedar en un equipo del Ascenso donde no la pasó muy bien: "Eran todos tipos grandes que se la pasaban dando órdenes y encima no jugaba mucho". Por esto, volvió a recurrir a su contacto y apareció Emiratos Árabes Unidos en el horizonte.

Si bien uno puede pensar; "que afortunado este chico viviendo en Dubai", la vida de Juan en el Al-Ahli FC de EAU se basaba en "vivir en la casa de un empleado del club, ir a entrenar y volver a la casa". Lo poco que pudo conocer o disfrutar fue gracias al vínculo que formó con los reconocidos Grafitte (Brasil) y Achille Emaná (Camerún).

Nuevamente por una cuestión burocrática, la estadía de Lescano en Emiratos fue solo de unos meses y recayó en Suiza: "Fui al Calcio Lugano y quedé. Estaba todo bien, tenía contrato y todo, pero el club quiso meterme como extranjero juvenil pese a que ya no podía, para no ocupar el cupo, y la Federación se dio cuenta". Puede sonar irónico, pero fue así.

Juan se volvió de Suiza con la ilusión de que todo se solucione sin esperar que el destino le juegue una mala pasada: "Volví a la Argentina de vacaciones. Saludé a la familia y todos re contentos. Cuando nos fuimos, a mi vieja le molestaba el sol y le quise dar mis lentes. Ahí me di cuenta que me había olvidado el bolso".

Increíblemente, un descuido le cerraba las puertas, ya que perdió todos los documentos y hasta que pudo viajar nuevamente "en el club había cambiado todo y yo era un desconocido ya". Sin embargo, y casi sin quererlo, este descuido le dio pie al comienzo profesional de su carrera.

El tan ansiado comienzo en la lejana Rusia

Luego de tanto ir y venir luchando para cumplir su sueño de jugar al fútbol profesional, Juan pudo llegar a Rusia, donde realmente comenzó su carrera: "Conocía un representante que la esposa era rusa y la suegra era amiga del propietario del club. Confiaba en él asi que le dije que sí", comentó en esta charla con Bolavip Argentina recordando que viajó con un amigo.

Luchando por acoplarse al equipo, la estadía con su amigo ayudó mucho a la adaptación. Pese a que solo Juan quedó en el equipo, el argentino le dio para adelante: "Aprendía algunas letras del abecedario para entender más. Pero no cazaba una", cuenta entre risas.

Incluso, Lescano fue víctima de su ignorancia en cuanto al idioma cuando sus compañeros le recomendaron responderle cierto insulto al DT, obviamente él no lo sabía, cayó en la trampa y se enteró mucho tiempo después. Vale destacar que en este país jugó en tres equipos: Yenisey Krasnoyarsk, F. C. SKA-Jabarovsk y FC Anzhi.

Sin lugar a dudas, Juan sostiene que "Rusia salvó mi carrera" y está muy contento con su paso por este país. Al punto que su pareja actual, con la cual tiene un hijo, es rusa y planea volver ahí tras su paso por Australia: "Cuando te acostumbras te das cuenta somos muy parecidos a ellos, son pícaros, buena onda. A nivel social somos muy similares", confiesa.

El amor y la comodidad es tal para Juan en Rusia que se volvió muy rápido del Tosol de Kazajistán, donde pudo disputar UEFA Europa League, para seguir desarrollandose en el país intercontinental.

Por más extraño que parezca, en Rusia son tan similares a los argentinos que parecen curtidos por el mismísimo Bilardo: "No te podés saludar abajo del marco de una puerta o cuando entrabamos al vestuario todas las tapas de los inodoros tenían que estar bajas. Una locura, son muy cabuleros", confiesa y ríe.

Con un muy buen paso por el fútbol ruso, Juan Lescano se ganó una posibilidad en el Brisbane Roar F. C de la Primera División de Australia. Equipo en el que le va muy bien a pesar del contexto: "No son muy futboleros acá. Una vez nos vinieron a pedir un autógrafo y cuando le pregunto cuando creía que íbamos a salir me tiro 30-15".

En cuanto a la experiencia futbolística, Lescano considera que es "una liga muy física" en donde se le exige mucho por ser extranjero y en donde considera que "buscan parecerse mucho a la MLS por el show que intentan dar". Una experiencia que lo agarró muy maduro y busca "disfrutar" de lo lindo del fútbol.

En cuanto al futuro, Juan Lescano confesó a Bolavip Argentina que "después de tantos años en el extranjero no sé si me adaptaría al fútbol argentino" por lo que planea volver a Rusia para jugar en el Yenisey durante una o dos temporadas para ya retirarse del fútbol profesional o seguir jugando en el país que le salvo una dura pero próspera y exitosa carrera.

Disfrutá la nota con Juan Lescano completa: