Alexis Quiroga, participante de Gran Hermano 2022, tiene 29 años y es de General Cabrera, Córdoba.

Trabaja en la plantación de maní. Se encarga de la inspección de semillas, la tierra, la plantación, el cultivo, etc.

Juega al fútbol pero no llegó a primera porque "le gusta más la noche que la disciplina".

"Con las mujeres tengo una debilidad: me gustan demasiado. Me dicen conejo porque más de tres días sin sexo no aguanto", contó Alexis en su presentación.

¿Cuál es la cuenta de Instagram de Alexis?

La cuenta de Instagram de Alexis es alexis_quirogaaa.