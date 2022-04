La Session #23 de Bizarrap fue uno de los más grandes enigmas en las redes sociales en los últimos tiempos. Es que al productor musical no se le suelen escapar errores y llamaba la atención que haya omitido, según él, por error la presencia de la 23° edición de sus music sessions.

En paralelo, Paulo Londra se reconoce en las redes sociales con el número 23 en honor a Michael Jordan y su profundo amor por el básquet gracias a Air Mike, y como la session con ese número debía salir en el momento donde el cordobés no podía sacar música por su conflicto contractual con la discográfica Ovy on the Drums, las teorías conspirativas en las redes no tardaron en llegar.

Meses, o incluso años más tarde, la Session #23 salió a la luz y, como se suponía, Londra es el intérprete invitado por BZRP. Y tras una larga generación de contenido en redes para poner manija al público, finalmente este lunes la colaboración de Bizarrap y Paulo es un hecho. En las primeras tres horas, el video en YouTube superó las 5 millones y medio de reproducciones y causó furor en todo el país y en todo consumidor mundial de alguno de los dos máximos exponentes en la actualidad de la música argentina.

Entre tantos detalles que suele contemplar el productor oriundo de Ramos Mejía en cada Session, estaba claro que en esta, que era más que especial, no iban a quedar afuera. Por eso, hubo un detalle en específico que pasó desapercibido y que, a los pocos que lo reconocieron en las primeras horas de la Session, los volvió locos, así como te va a enloquecer a vos luego de verlo.

En su clásico estudio, Bizarrap tuvo hasta la precisión de poner el aire acondicionado a 23 grados, para que pueda observarse levemente en el videoclip que promete ser histórico para ambos músicos y para YouTube Argentina en general. Sin dudas, este número es más que especial para Paulo, y al provenir de Jordan, también es especial para aquellos fanáticos del mejor basquetbolista de todos los tiempos.