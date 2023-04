Santi Maratea una década trabajando en las redes sociales, por lo que ya se hizo muy reconocido, principalmente entre los más jóvenes. Actualmente, tiene 30 años y se hizo muy famoso por sus colectas.

Durante los últimos años, sus colectas recaudaron millones de dólares para diferentes causas sociales, todas ellas terminaron en buen puerto. Es por eso que se ofreció ayudar a Independiente a sanar sus deudas.

En algunas entrevistas, Santi Maratea ha insinuado que no tiene un interés desenfrenado por el fútbol como la mayoría. Por lo tanto, no se sabe si es hincha o no de Independiente. Lo único que declaró al respecto fue: “Independiente es uno de los clubes más grandes del país, no me gustaría que desaparezca”.

Desde hace tiempo se dedica exclusivamente a crear contenido para las redes sociales. Nació en San Isidro el 25 de junio de 1992. Hijo de Rafael Maratea y Mariana, tiene tres hermanos.

