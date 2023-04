En Argentina se volvió viral en los últimos días un nuevo test de personalidad, una herramienta capaz de determinar los rasgos psicológicos y por supuesto aspectos determinantes de cada individuo, tales como sus sentimientos o actitudes. El mismo te indica si sos una persona narcisista según tus gustos.

A lo largo de este test deberás responder 40 afirmaciones, las cuales te darán puntuaciones. El mismo está basado en el test Inventario de Personalidad Narcisista (NPI), uno de los más clásicos y utilizados en psicología diseñado para medir el narcisismo subclínico en la población general.

Algunas de las opciones que deberás elegir a lo largo del test son las siguientes: "Espero mucho de los demás" o "Me gusta hacer cosas para otras personas", "No me importan las nuevas modas" o "Me gusta empezar nuevas modas" y "La modestia no me sienta bien" o "Soy esencialmente una persona modesta". Es importante que respondas de forma correcta para saber la respuesta exacta según tu personalidad.

+¿Cómo hacer el test viral?

El test viral lo puedes completar haciendo CLICK AQUÍ.

+¿Qué es un test de personalidad?

Es una herramienta capaz de determinar los rasgos psicológicos y por supuesto aspectos determinantes de la personalidad del individuo, tales como sus sentimientos o actitudes, determinando su reacción ante posibles circunstancias.