Belgrano logró lo que Boca no puede con la Bombonera: compró la casa de una vecina y ampliará su estadio

Hace décadas que en Boca se habla de la importancia de ampliar la Bombonera. La situación no es sencilla, básicamente porque no depende exclusivamente del club ya que para hacerlo necesitaría comprar las casas de dos manzanas, las que están detrás de la zona de palcos. Para eso se necesita dinero y también que los vecinos quieran hacerlo, algo que pareciera no ser viable, al menos en un corto plazo, ya que Juan Román Riquelme se expresó en más de una oportunidad diciendo que comprendía la decisión de los vecinos.

Quien vivió una situación similar en los últimos años fue Belgrano con el Gigante de Alberdi. El Pirata remodeló y amplió su estadio en los últimos años, pero dos de los cuatro sectores no podían unirse porque literalmente estaba el patio de Doña Rosa allí. La cuenta oficial del elenco cordobés compartió un emotivo video en sus redes sociales en el cual la hincha -que realmente se llama Marta Molina- cuenta en detalle y muestra cómo se dio su vida pegada al estadio del que es hincha.

Un emotivo video

En el mismo relató cómo era vivir allí hace años cuando el estadio tenía tribunas tubulares, como los hinchas en la pandemia le pedía entrar a su casa para poder ver el partido desde su terraza, cuando la entrada a los estadios estaba prohibida, cómo se intentó ensuciar su nombre diciendo que no quería vender y demás. Pero el resultado fue distinto al de la Bombonera ya que Marta contó que Luifa Artime -presidente del Pirata- dialogó con ella y logró que venda su casa para que el Gigante se amplie.

¿Cuántos lugares ganará Belgrano con la obra?

Hace tiempo se trabaja en la ampliación del Gigante de Alberdi. La platea -que tiene dos bandejas- finalmente llegará a la altura del córner y eso representará que la capacidad pasará de 34 a 38 mil espectadores. Sin dudas es un gran avance para Belgrano ya que sigue creciendo tanto en lo institucional como en lo deportivo en los últimos años. Es importante destacar que se espera que en las próximas semanas ya esté todo listo y la platea Cuellar pueda recibir hinchas en toda su extensión.