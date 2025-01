En qué cancha está jugando hoy River contra U de Chile el amistoso 2025

River se estrena en 2025 con un amistoso este viernes por la noche ante Universidad de Chile en lo que será el debut de varios refuerzos. El encuentro comienza a las 20 horas y puede seguirse en exclusiva por Disney+.

Este partido se disputa en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, anteriormente conocido como Estadio Municipal y de manera informal como Estadio Regional o Estadio Collao. Su inauguración tuvo lugar el 16 de septiembre de 1962 y se trata del tercer estadio más grande del país trasandino., con capacidad para 33 mil espectadores.

A lo largo de los años, ha sido escenario de numerosos eventos deportivos, tanto a nivel nacional como internacional, además ha sido utilizado en varias ocasiones por clubes como Deportes Concepción, Universidad de Concepción y Arturo Fernández Vial. Además, ha alojado importantes competiciones, como la Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1987, la Copa América de 1991, el Torneo Preolímpico Sudamericano Sub-23 de 2004, la Copa América de 2015 y la Supercopa de Chile de 2016.

El partido es un amistoso con público de ambas hinchadas y en caso de que haya igualdad en los 90 minutos, no habrá ningún tipo de desempate, ya que no haya trofeo en juego. Además, no habrá límite para las sustituciones de futbolistas.

Además, el martes 21 de enero, River jugará su segundo amistoso, esta vez ante la Selección de México en el estadio Mas Monumental. Luego, se preparará para el debut en la Copa de la Liga Apertura, frente a Platense en condición de visitante el sábado 25 a las 21.30.

Los refuerzos de River en este mercado de pases

Enzo Pérez

Gonzalo Tapia

Matías Rojas

Giuliano Galoppo

Lucas Martínez Quarta

Gonzalo Montiel

Sebastián Driussi

