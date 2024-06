El marplatense Franco Spitale hizo historia en el mundo del Poker, ya que el pasado jueves 27 de junio se consagró campeón del torneo Millionaire Maker 2024, en la Serie Mundial en Las Vegas, por lo que de esta manera embolsó 1.250.00 de dólares.

La particularidad de esta definición para el infarto, fue que el argentino que participó vestido con la camiseta de la Selección Argentina con el dorsal 11 de Ángel Di María, luego de tirar sus cartas sobre la mesa se fue a un costado junto a sus amigos y comenzaron a cantar por Lionel Messi, para invocarlo y que lo ayude.

Spitale, tenía un As de tréboles y un 10 de picas, mientras que su rival, contaba con el dos de corazones y el dos de tréboles, por lo que tenía mayores posibilidades de ganar. Para colmo, en el flop, salió el dos de diamantes y el 10 de corazones, por lo que Carrey tenía el 97% de chances de ser campeón.

En ese momento, el marplatense Spitale tenía par de 10, mientras que Carrey pierna de 2, y se posicionaba como el claro favorito a ser el ganador. Seguido a esto, salió el as de corazones, por lo que el argentino formaba un doble par, pero todavía era su rival quien tenía más posibilidades de campeonar.

A falta de una última carta, Spitale necesitaba un 10 o un as para ser el ganador, y allí empezó a cantar por Messi, para que salga su número de camiseta. “Estamos a un 10. Que venga un Maradona. Sería épico cerrar con un Maradona como campeón al señor Spitale”, comentó el relator mientras veía esta situación.

En la última jugada, salió el as de diamantes, por lo que de esta manera el argentino logró tener full y venció a Carrey. Inmediatamente, tanto Spitale como sus amigos comenzaron a celebrar eufóricamente este hito histórico, al canto de “Dale campeón, dale campeón”.

El posteo de Franco Spitale tras ganar el Millionaire Maker 2024

“Gracias por todo el cariño que me hacen llegar y con que alentaron y pidieron con nosotros. Lo sentí. Hubo magia, algo raro pasó, estaba clarísimo para los presentes. En algún momento me sentaré a escribir. Es mi sueño desde pibe, y poder haberlo vivido y compartido así es directamente cine, no puedo más”, escribió en su cuenta de Instagram.