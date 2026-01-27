Ni Paredes ni Merentiel: la llegada de Ascacibar a Boca es el mejor negocio de Riquelme como dirigente

Santiago Ascacibar cumplirá su sueño y jugará en Boca. Luego de un mercado largo y sin refuerzos, el Xeneize cerró dos incorporaciones en las próximas horas y acordó las llegadas de Ángel Romero y el Ruso, que automáticamente se transformó en el mejor movimiento de este libro de pases y en el mejor negocio de Juan Román Riquelme como dirigente.

Es que, si bien JRR ha metido plenos, como el regreso de Leandro Paredes a cambio de 3 millones de euros, los batacazos de Ayrton Costa, Miguel Merentiel, Lautaro Blanco o el primer ciclo de Pol Fernández como refuerzos, y ha llevado nombres de peso como Marcos Rojo, Ander Herrera, Edinson Cavani y Sergio Romero, lo cierto es que el arribo de Santiago Ascacibar supera a cualquier otro.

El Ruso llega a Boca después de haber rechazado a River hace menos de un mes, y a un precio considerablemente bajo para su ficha. El Xeneize fichó a Ascacibar en 4 millones de dólares, o al menos el 80% de su pase, y dio a cambio a Brian Aguirre a préstamo para Estudiantes, siendo un suplente en el actual equipo de Claudio Úbeda.

Además, el Ruso firmará contrato hasta diciembre del 2030 tras la revisión médica, y se pondrá a disposición de inmediato para sumar minutos con la camiseta azul y oro, su nueva piel como futbolista, pero que siempre le perteneció como hincha.

Casi 30 horas después de la confirmación de su llegada a Boca, el club de la Ribera jugará ante Estudiantes de La Plata en UNO, ya con Ascacibar entre los suyos, pero fuera de los convocados para dicho encuentro.

Santiago Ascacíbar, volante de Estudiantes.

A fin de cuentas, el volante llega a una edad plena (28 años), luego de ser campeón en el fútbol argentino como capitán y figura, y llega disponible para ponerse la camiseta en lo inmediato. Serán un par de prácticas y a la cancha.

Mejor negocio que cualquiera de los que hizo Riquelme

¿Pol Fernández en 2020? Gran negocio. Un préstamo que valió uno de los títulos más importantes de los últimos tiempos.

¿Miguel Merentiel? Negoción. Una cesión con opción de compra que salió más que bien, ya que luego de una temporada siendo figura en un equipo finalista de América, Boca lo fichó en 3 millones de dólares.

¿Lautaro Blanco? Un intercambio top. El lateral izquierdo que hoy es titular y fundamental para Boca llegó simplemente a cambio del pase de Aaron Molinas y algo de dinero.

¿Ayrton Costa? El tapado perfecto. Menos de tres millones de dólares por un jugador que llegó entre murmuros y cuestionamientos, y se convirtió en el mejor central del país en menos de un año.

¿Leandro Paredes? Un campeón del mundo, en plenitud y por 3 millones de euros. El 5 transformó la mentalidad y el juego de Boca, y tanto dentro como fuera del club lo toman como bandera y como ilusión para conquistar América.

Así y todo, Santiago Ascacibar supera a todos ellos. Estudiantes pedía cerca de 7 millones de dólares por su pase, y Boca lo consiguió por casi la mitad y la cesión de un suplente. Una masterclass de negocio hecha por Riquelme.

Lógicamente, quedará ver dentro de la cancha si su rendimiento es el mismo que el mostrado en el Pincha y en toda su carrera, y si el dinero invertido vale la pena. Con el diario del viernes, la llegada de Ascacibar a Boca es el mejor negocio de Riquelme como dirigente.