Ibai Llanos, el creador de contenidos más famoso del momento, ya demostró con creces su increíble poder de convocatoria. Y ahora el español, tras el enorme éxito de su primera Velada del Año, va por más.

El Mundial de Globos, la transmisión de la final de la Copa América o la presentación de su propia organización de esports (KOI) son algunos de los ejemplos que ponen al español en la cima de los eventos "stremeados" que suelen alcanzar cientos de millones de reproducciones desde todo el mundo.

Esta vez volverá a estar a cargo de La Velada del Año 2, evento de boxeo que ya organizó en 2021 y que fue un verdadero éxito. En aquella ocasión, el 26 del año pasado, la transmisión en vivo alcanzó el 1.5 millones de espectadores en simultáneo.

Nueve streamers y un cantante formarán parte de la cartelera para este evento, que se llevará a cabo este sábado 25 de junio en el Pabellón Olímpico de Badalona, con 13 mil espectadores -que agotaron las entradas en minutos.

Así, las 5 peleas de la noche serán: Carola vs. Spursito, Paracetamor vs. AriGameplays, Momo vs. Viruzz, Luzu vs. LOLiTO y Mister Jagger vs. David Bustamante.

Pero además del boxeo, la noche contará con la estelar presencia de cinco artistas internacionales, que van a abrir cada uno de los combates, también con gran presencia argentina: Duki, Bizarrap, Rels B, Nicki Nicole y Quevedo.