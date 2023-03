Después de la consagración histórica de Papo MC en la FMS Argentina, muchos se preguntan, y hasta ponen en duda, su participación en la FMS Internacional, que se llevará a cabo el 11 y 12 de marzo.

Ante esto, te contamos todo lo que se sabe sobre la presencia o no del competidor marplatense en el certamen que se disputará en Colombia (Bogotá).

+¿Estará Papo en la FMS Internacional?

El pasado miércoles, 8 de marzo, La Bestia del Hardcore realizó un posteo en su cuenta de Instagram donde agradeció por el apoyo que recibió durante la temporada de FMS Argentina. Luego, habló sobre su futuro en el circuito competitivo.

"En cuanto a mi continuidad o no como competidor activo en la escena del freestyle no tengo nada decidido pero me deja tranquilo saber qué hay gente que nos va a representar internacionalmente de la mejor manera", dijo.

Todo indica que la presencia o no en Colombia se oficializará en las próximas horas. En caso de bajarse, si el reemplazante es argentino, sería Klan (el que sigue en la tabla de posiciones de FMS Argentina).