¡Quedaron todos cebados! La FMS Argentina despidió el año de la mejor manera: en el Estadio Obras se llevó a cabo la última fecha del año, por la segunda de la cuarta temporada, en la que se dieron seis batallones.

Lo más trascendental fue el triunfazo de Papo contra Mecha, de manera directa llevándose el MVP de la jornada. De esta manera, el oriundo de Mar del Plata tuvo su vuelta a la liga luego de no estar presente en Mendoza (debido a que MP, su rival, se encontraba de viaje). Por otro lado, Klan derrotó a Katra tras una réplica y se posicionó como único líder de la competencia.

Resultados fecha dos:

-Zaina venció a Naista

-Jesse Pungaz venció a Tata (exhibición)

-Papo venció a Mecha

-Klan venció a Katra tras una réplica

-Stuart venció a MP

-Wolf venció a Barba Roja tras una réplica (exhibición)

Cabe mencionar que Larrix (vs. Wolf) y Nacho (vs. Tata) no dijeron presente tras haber dado positivo de COVID-19.

FMS Argentina 2021/22: tabla de posiciones tras la segunda jornada

Klan: cinco puntos (533.5 PTB) Stuart: cuatro puntos (541.5 PTB) Katra: tres puntos (541.5 PTB) Zaina: tres puntos (482.5 PTB) Papo: tres puntos (278.5 PTB) (-1) Larrix: tres puntos (269 PTB) (-1 Wolf: tres puntos (250.5 PTB) (-1) Mecha: dos puntos (532.5 PTB) Naista: un punto (540.5 PTB) Nacho: cero puntos (257.5 PTB) (-1) MP: cero puntos (243.5 PTB) (-1) Tata: cero puntos (225 PTB) (-1)

PTB: Puntos por batalla.

(-1): Cuentan con una batalla menos.