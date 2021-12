Papo vs. Mecha por la FMS Argentina 2021/22: el tremendo antecedente de esta rivalidad

La cuarta temporada de la FMS Argentina tuvo un comienzo de alto vuelo en la primera fecha. Ahora, en la segunda, se dará el enorme enfrentamiento entre Papo y Mecha, dos de los máximos candidatos y de los mejores competidores del país. La batalla se dará este miércoles, 29 de diciembre, en el Estadio Obras (el evento comenzará a las 16:30 hora local).

+FMS Argentina 2021/22: fecha, horario, batallas y streaming para ver la segunda jornada EN VIVO y EN DIRECTO

+Para ver una y otra vez: los mejores momentos del Freestyle 2021

Estos referentes culminaron en la segunda (Papo) y tercera (Mecha) posición en la temporada anterior, llegando hasta la última batalla con chances de campeonar (NdR: Stuart se proclamó ganador de la liga). Pese a que no lograron su objetivo personal, ambos MC's, cuando se tuvieron frente a frente, dejaron uno de los duelos más memorables del certamen argentino.

El 28 de febrero pasado, por la fecha siete, se vieron las caras y fue el oriundo de Mar del Plata quien, tras una réplica, logró los dos puntos que en ese momento lo seguían dejando con muchas iluisiones de lograr el trofeo. En esta ocasión, a diferencia de aquella vez, chocarán temprano.

+¿Dónde se realizará la Red Bull Internacional 2022?

El cordobés logró una victoria en su debut vs. Naista, aunque fue por réplica, y logró sus primeras dos unidades. Papo, por otro lado, aún no compitió en esta edición, debido a que MP no pudo asistir al estreno en Mendoza por motivos laborales.

+FMS Argentina 2021/22 | Tabla de posiciones después de la primera jornada

Papo vs. Mecha: el único antecedente en FMS Argentina