Lo hizo de nuevo. Así podría definirse la actualidad del tenista argentino Gustavo Fernández. El jugador de Río Tercero venció 6-1 y 6-1 al británico Alfie Hewett, número 1 del mundo y máximo favorito, y se clasificó para la final del torneo adaptado de Roland Garros. No fue un partido para para Gusti Fernández, ya que había caído en 13 de los últimos 14 encuentros en los que se había enfrentado con el británico y ahora están 16 a 16 en el historial. “Es el triunfo más placentero que puedo sentir. Jugué increíble, ejecuté de manera espectacular el plan. Estoy feliz por la forma en la que estoy compitiendo. Hoy no lo dejé hacer nada”, contó Fernández al finalizar el match. Y agregó: “Estoy emocionado porque a veces uno la pasa mal y a veces la pasa bien, y me pone feliz que me salgan las cosas. Quiero tratar de canalizar este momento de felicidad y poner la cabeza en el rival de la final, porque el trabajo no está terminado para nada. Este triunfo significa un montón, porque a los tenistas profesionales nos encanta jugar acá en Roland Garros. El año pasado tuve una buena temporada, por más que no tuve la chance de jugar los partidos importantes. Sentía que estaba en la lucha, y ahora que se capitalice el trabajo se disfruta”.

En el encuentro definitorio se medirá con el japonés Shingo Kunieda, número 2° del mundo, que en la otra semifinal superó a Tokito Oda por 6-2 y 6-1. Kunieda es un ícono del tenis adaptado. A sus 38 años mantiene la vigencia e intentará alzarse con su Grand Slam número 27.

Fernández, número 3 del ranking de la Federación Internacional (ITF) de tenis sobre silla de ruedas, intentará quedarse con su tercer Roland Garros, donde ya se impuso en el años 2016 –su primer título de Grand Slam- y en 2019. El cordobés de 28 años (20 de enero de 1994) también ganó los Grand Slams de Australian (2017 y 2019) y Wimbledon (2019). Este año, viene de conquistar el Annecy Open y el Abierto de Barcelona, además de llegar a las finales en el torneo de Rotterdam, el Abierto de Roma y el Classic de Baton Rouge. En este momento, el cordobés, que fue número 1 del ranking durante dos períodos, acumula 11 victorias consecutivas en el tour de tenis adaptado.

En dobles, también:

Además de la final de single, Gusti Fernández también jugará el partido decisivo de dobles. Y su pareja será nada menos que su rival en la de singles: el legendario japonés Shingo Kunieda, luego de superar en semifinales a Stephane Houdet (5°) y Nicolas Peifer (7°) por 7-6 (0) y 6-1. Campeones en 2019, la final en dobles la disputarán ante Alfie Hewett y Gordon Reid, los número 1.

Ambas finales (single y dobles) serán este sábado 4 de junio, desde las 11 de París, en la cancha 14. Primero, el single. Luego, tras otro partido, la de dobles.