Solana Sierra, juvenil marplatense de 17 años, accedió a la final del cuadro Junior de Roland Garros tras vencer a la checa Nikola Bartunkova por 7-5 y 6-0 en solo una hora y cinco minutos de juego. Así, Sierra quedó a un partido de ganar el primer Grand Slam Junior de su carrera.

Debieron pasar 22 años para que una jugadora juvenil argentina lograra acceder a una final de Grand Slam. En 2000, María Emilia Salerni ganó los torneos Junior de Wimbledon y el Us Open. Pero la última mujer ganadora en Roland Garros fue Patria Tarabini, en 1986. La anterior, Gabriela Sabatini, en 1984.

Sierra es una de las grandes exponentes de la nueva generación del tenis argentino que viene mostrando un crecimiento sostenido en los últimos meses. Para acceder al match definitorio, Sierra venció en primera ronda a la checa Brenda Fruhvirtová (5-7, 6-3 y 6-4). Luego, derrotó a la belga Hanne Vandewinkel (6-4 y 6-0). En octavos, se impuso a la local Yaroslava Bartashevich (6-2 y 7-5).

En los cuartos de final se encontró con la norteamericana Liv Hovde, a quien eliminó en dos sets (6-3 y 7-5). Y ahora, en semifinales, doblegó a la checa Bartunkova por 7-5 y 6-0. La final será ante otra checa, Lucie Havlickova.

Sierra intentará emular a Sabatini y Tarabini, tras convertirse en la sexta argentina que accede a la final de este torneo. A los triunfos de Sabatini y Tarabini se suman las derrotas de Inés Gorrochategui en 1991 (cayó ante Anna Smashnova), Paola Suárez en 1992 (perdió contra la paraguaya Rossana de los Ríos) y María Emilia Salerni en el 2000 (fue superada por la francesa Virginie Razzano).

Actualmente, la jugadora de Mar del Plata se ubica en el puesto 575 de la WTA, pero ya había sido noticia hace poco cuando fue citada para integrar el equipo argentino para la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup). De hecho, en el torneo sumó sus triunfos ante Colombia (vs. Yuliana Lizarazo), Brasil (vs. Laura Pigossi), Guatemala (vs. Melissa Morales) y México (vs. Marcela Zacarias).

Los argentinos que ganaron torneos de Grand Slam Junior:

1977: Claudia Casabianca (US Open)

1984: Gabriela Sabatini (Roland Garros)

1986: Patricia Tarabini (Roland Garros) / Guillermo Pérez Roldán (Roland Garros)

1987: Guillermo Pérez Roldán (Roland Garros)

1995: Mariano Zabaleta (Roland Garros)

1998: David Nalbandian (US Open)

1999: Guillermo Coria (Roland Garros)

2000: María Emilia Salerni (US Open y Wimbledon)

2010: Agustín Velotti (Roland Garros)