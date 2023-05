Canapino sufrió un accidente y el auto de la AFA no finalizó el Indy: ¿Cómo está el piloto argentino?

Envalentonados por el campeonato Mundial de la FIFA que se obtuvo en diciembre último, la AFA decidió abrir sus horizontes y se asoció con Juncos Hollinger Racing para preparar el auto que manejó Agustín Canapino en el pospular Indy 500 de los Estados Unidos.

Una carrera muy dificil en la que, pese al gran comienzo que tuvo, el piloto argentino terminó sufriendo un duro accidente que lo dejó fuera de la competencia cuándo tenía grandes chances de quedar dentro del Top 15.

Más allá de este resultado inesperado, una vez que terminó la carrera todos esperaron a conocer el estado de salud de Agustín Canapino: “Por suerte no tengo nada, todo muscular. Tengo hinchada la mano por el golpe, pero nada roto. Me hicieron Rayos X no tengo ningún hueso roto“, contó el piloto.

En cuánto al golpe que sufrió, Canapino comentó que su golpe se dio a que “Pagenaud se tocó con McLaughlin y por eso entró en trompo y por evitar el golpe con él también lo pierdo al auto y me voy al muro“.

Vale destacar que, tras esta situación infortuna, Canapino se quedó sin frenos y terminó chocando con Pato O’ Ward: “Una pena enorme porque estábamos muy cerca del final, con grandes posibilidades de un top 15 y por qué no pelear por un top 10“, soltó para ESPN.