En un control antidoping realizado en el US Open 2022, Simona Halep dio positivo de roxadustat y fue suspendida por cuatro años. La rumana recurrió al TAS y, tras una larga investigación, se determinó que la sustancia fue consumida a través de un suplemento contaminado y de manera involuntaria, aunque al haber cierta negligencia de la rumana, la sanción pasó de cuatro años a nueve meses, los cuales ya se cumplieron.

Halep, que ganó dos grand slams y supo ser número 1 del mundo del ranking de la WTA, volvió a las canchas en el Masters 1000 de Miami hace unas semanas y, en diálogo con Associated Press, afirmó: “Estaba muy nerviosa. No estaba segura de como sería el recibimiento, ni dentro ni fuera de la cancha. No sabía que esperar de la gente en Miami. El hecho de estar en el vestuario de nuevo y en la zona de los jugadores. Toda esta rutina que no hice durante casi dos años, parecía nueva para mí”.

Un gran recimiento

“Cuando llegué, el cariño que recibí de la gente que trabaja para el torneo, de la seguridad y de todos los que estaban alrededor, así como de las jugadoras, me ayudó a olvidarme de todo. Y sentí como si nunca hubiera estado fuera. Fue una gran sensación, una gran energía, y en el fondo me sentí muy feliz de volver a formar parte del tenis y de este deporte que tanto me gusta. Para mí fue una gran experiencia, mucho mejor de lo que esperaba”, dijo la rumana.

Lo que viene para Halep

Si bien tiene 32 años, se ilusiona con volver a lo grande al circuito: “Tengo 32 años; ya no soy tan joven. Lo que pasé no es fácil. Así que no puedo olvidarlo. Hay un bagaje que probablemente permanecerá más tiempo, y no puedo olvidar, como de un día para otro, lo que pasó. Así que tengo que manejarlo mejor. Tengo que controlar mis emociones. Así que hay muchas cosas que no son fáciles. Pero la alegría, espero, me ayudará”.

“Todo esto me hizo sentir que quería volver y dar lo mejor de mí y ver lo buena que puedo seguir siendo. Ha sido un periodo duro. Fue difícil de controlar , pero ahora es otra historia. Y siento alivio, siento la libertad. Así que sí, he vuelto al trabajo”, concluyó Simona Halep.