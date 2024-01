El Abierto de Australia ha comenzado y nuevamente las altas temperaturas vuelven a ser noticia en el primer Grand Slam del año. Esta vez, quien padeció el calor sofocante del país oceánico en enero fue el británico Jack Draper, quien después de su victoria contra el norteamericano Marco Giron corrió para pedir asistencia y se desplomó ante el susto de los presentes.

El joven de 22 años acusó calambres abdominales justo después de marcar el último punto de un partido que duró tres horas y 20 minutos y terminó 6-4, 3-6, 4-6, 6-0 y 6-2 con una temperatura que no bajó de los 31°C. La escena ocurrió justo cuando el deportista estaba acercándose a la red para estrechar la mano de su contrincante.

“Me sentí un poco mal porque obviamente acabo de vencer al tipo, y estaba diciendo: ‘Necesito estrechar tu mano, amigo, pero necesito llegar a ese contenedor’. Sentí como si mi respiración comenzara a tener dificultades y no podía conseguir oxígeno”, comentó tiempo después en declaraciones publicadas por The Sun. En este sentido, agregó: “No sólo estás jugando contra el chico, casi estás compitiendo contra ti mismo porque obviamente no te sientes al 100 por ciento. Eso es algo de lo que tendré que hablar con alguien y tratar de encontrar métodos en esas situaciones, porque seguramente volverá a suceder, para tratar de calmarme”.

Draper explicó que durante el partido sufrió también dolores de espalda, pero a medida que fue avanzando el duelo su estado fue empeorando y una vez que terminó, apenas podía sostenerse en pie. Fue por eso que tuvo que correr hacia un costado buscando un tacho en el cual vomitar, al tiempo que se ponía de rodillas y pedía la atención de los médicos.

Afortunadamente, el británico nunca perdió el conocimiento y, tras unos minutos en donde los especialistas le tomaron la presión y lograron estabilizarlo, pudo reincorporarse y marcharse a los vestuarios ante la ovación del público.

Ahora, Draper deberá prepararse para lo que viene porque el miércoles irá frente al estadounidense Tommy Paul.

Abierto de Australia 2024

La final del Abierto de Australia se disputará el domingo 28 de enero. Los dos grandes aspirantes a conquistar el torneo son el serbio Novak Djokovic, defensor del titulo,y el español Carlos Alcaraz. Pero, también hay grandes jugadores que buscarán alzarse con el trofeo como Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas y Holger Rune.