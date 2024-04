Fueron días movidos para Marcelo Weigandt. Solucionó su situación con Boca, renovó su contrato y se fue a préstamo a Inter Miami. Llegó al elenco de Lionel Messi, debutó ante New York a los pocos días y recién se está adaptando a la ciudad, aunque afirmó que le está resultando sencillo el proceso hasta el momento.

En diálogo con Olé, Weigandt contó cómo se dio su llegada a Inter Miami: “Me llamó mi representante y me dijo que estaban interesados en mí. Obviamente le dije que sí. ´Confío en vos, sos el mejor de la Argentina y sé que vas a hacer que se haga´, le dije. Enseguida me dijo que me quedara tranquilo, que me llamaba solo para comunicarmelo…. Y hoy estoy acá gracias a él”.

El saludo con Messi

“Lo saludé y me quedé medio ahí, como congelado, je. Es una gran persona Leo, habla mucho con los chicos, interactúa mucho… Es un grande, un crack con todas las letras, tanto como jugador y como persona”, contó el Chelo.

La salida de Boca

Durante un tiempo estuvo el tira y afloje con la dirigencia por la renovación de su contrato, pero todo se solucionó y así lo cuenta Weigandt: “Quedó todo muy bien. Tengo al mejor representante de Argentina, así que lo pudo solucionar y estamos muy bien. Hoy estoy acá, disfrutando del Inter y muy feliz”.

El sueño de la Selección Argentina

“Uno siempre sueña con estar en la Selección, pero hay que trabajar y demostrar que estás para eso… Acá vine a eso, a jugar y demostrar que puedo llegar a la Selección. Ojalá Dios me ayude y pueda ir”, dijo el lateral por derecha.

El recuerdo de Diego

“Nos tocó jugar un amistoso contra San Lorenzo en su cancha y Diego en la charla dijo que para él no había partidos amistosos y para nosotros menos… Yo lo tomé así, pero creo que me pasé un poco de rosca. Me tuvo que agarrar el Gallego Méndez y decirme que me calmara un poco, je. La verdad es que el Gallego es otro crack, no tengo palabras para él, fue un excelente entrenador y hasta el día de hoy seguimos en contacto, es una gran persona”, concluyó Weigandt, que fue dirigido por Pelusa en Gimnasia.