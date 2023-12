Futbolistas como Pablo Barrientos son los que hacen a los hinchas olvidarse por un rato de sus camisetas. Fue un verdadero placer verlo jugar sin importar los colores que vestía en ese momento. El Pitu se crió en Comodoro Rivadavia y sus primeros pasos fueron en Jorge Newbery para luego pasar a la CAI.

Su estreno en Primera División lo hizo en San Lorenzo de Almagro en 2003 y tras tres muy buenos años pasó al fútbol de Rusia. Tras un tiempo en FC Moscú -donde curiosamente jugó con el dorsal 3- regresó al Ciclón por un corto tiempo hasta ser transferido a Catania. Para 2011 regresó al fútbol argentino para jugar en Estudiantes.

Regresó a Catania, volvió a San Lorenzo, pasó a Toluca, jugó en Nacional y luego cerró el círculo jugando para Jorge Newbery, el que se podría considerar como el club de sus amores. Actualmente, el Pitu es presidente de Jorge Newbery de Cómodoro Rivadavia y en una entrevista exclusiva con Bolavip contó en detalle cómo es su nuevo rol y también habló de San Lorenzo, club con el que se lo identifica.

– En tus redes sociales se pueden ver algunas fotos tuyas de chico con la camiseta de Jorge Newbery, ¿qué significa para vos el club?

-El club significa muchísimo para mí, desde chico fui a verlo con mis hermanos, mis vecinos. Mi papá jugó ahí, mis hermanos también y siempre estuvimos ligados al club. Creo que es una de las cosas más lindas que tengo en la vida porque es algo que a mí me hace feliz y me pone muy orgulloso de ser hincha, al margen de todo lo que pasó después, siempre lo primero es que fui hincha.

– ¿Cómo tomaste la decisión de ser presidente de Jorge Newbery?

-La decisión la tomo porque vuelve a Comodo y juego en Newbery. Tengo una lesión y ahí me termino de retirar, sigo trabajando en el club en un puesto de manager y estaba siempre en el club, estaba muy dedicado a las tareas y llegó un momento en el que decidí decirles a los muchachos que me sentía capacitado para estar al frente del club y me entendieron, me dieron el lugar y fue una decisión que no le tuve miedo, pero sí lo pensé bastante porque son puestos importantes. Un presidente queda en la historia del club y entonces me decidí, lo propuse y gracias a Dios me dijeron que sí.

– ¿Qué desafíos tenés como presidente? ¿Sentís que te jugás mucho en ese rol?

-Como presidente me tengo que ir superando día a día, porque hay muchísimos. Siento que me juego muchísimo, pero después de un camino recorrido puedo ver las cosas de otra forma y también me avalan los años para tomar decisiones con otra tranquilidad. Hoy el desafío sigue siendo el mismo, el de poder ayudar, terminar obras, cumplimos con muchos sueños, pero todos los días estamos buscando algo nuevo para concretar y entre todo eso no dejamos de lado lo deportivo, todos sabemos el fanatismo que hay por el fútbol en Argentina. Lo siento tanto y en lo deportivo quiero que nos vaya bien siempre, sabiendo que no siempre puede pasar, pero ese el desafío grande. Queremos mantener una vara muy alta como para hacer algo importante para los que viene, el desafío es marcarle una línea a los próximos presidentes y comisiones. Que sigan la política mía sería muy lindo.

– ¿Cómo podría afectar en un club como Jorge Newbery si las Sociedades Anónimas son permitidas en el fútbol argentino?

-En el caso de las Sociedad Anónimas, en un club como Newbery no debería afectar. Somos el club de la ciudad, tenemos muchísima gente, mucho fanatismo y sin lugar a duda, nunca vamos a permitir que pase algo así. Nosotros estamos muy tranquilos porque sabemos que cuando entran estos temas a una mesa de comisión, siempre la primera pregunta es el objetivo. Una Sociedad Anónima va más allá de lo que te puede dar un club, que es más afectivo. El club es de la gente, todos se pueden sentir libres y es la casa de todos. No vamos a permitir que mañana venga una persona o un grupo que quiera ser autoritario, nosotros tenemos los principios de familia.

– ¿Cuál es tu sueño como presidente de Jorge Newbery?

-Como presidente se me cumplieron varios sueños, quedan otros, pero no podemos ir muy lejos. Estamos armando, nosotros queremos el ascenso, pero también ese requiere mucho trabajo y también necesita una sustentabilidad para poder mantenernos y más adelante aspirar a algo mejor. Es el sueño mío y de la gente del club.

– Hace poco hubo una actividad conjunta entre Jorge Newbery y San Lorenzo, ¿cómo surgió?

-Yo tengo la suerte de haber dejado una gran cantidad de amigos en San Lorenzo y les toca estar trabajando. Nos pusimos de acuerdo, el club hizo un esfuerzo y pudimos traer a San Lorenzo y para nosotros fue un gran orgullo porque creo que nos sirvió a todos, los chiquitos estuvieron felices, hubo mucho compañerismo. Tener una foto entre los nenes de Newbery de San Lorenzo me llena de orgullo y satisfacción. Se juntaron los dos clubes que yo amo.

– Jugaste en muchos clubes, pero sin dudas estás identificado con San Lorenzo, ¿cómo lo ves de cara al 2024?

-En San Lorenzo sigo teniendo buenas relaciones, cuando voy a Buenos Aires lo voy a ver. El deseo que tengo es que le vaya excelente, hay una nueva dirigencia, le deseo lo mejor del mundo. Si les va bien a ellos, también le va bien al club. Ojalá se pueda conseguir algún título, pero sobre todo tener una línea de trabajo y tener un rumbo claro, yo creo que los logros se van a ir dando y eso es lo que deseo con todo mi corazón.