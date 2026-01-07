El rey del ajedrez mundial se rinde a los pies del argentino Faustino Oro: “Es mejor que Messi”

Con apenas 12 años, el nombre de Faustino Oro ya cuenta con el peso de un veterano dentro del ajedrez internacional. El joven ajedrecista argentina, que viene de recibir el Premio Olimpia de Plata, vivió un momento inolvidable en su todavía corta carrera: Magnus Carlsen, considerado por muchos el mejor de todos los tiempos, no solo reconoció su talento, sino que lo puso por encima de Lionel Messi.

El encuentro se dio en Oslo, Noruega, bajo el marco de una nueva edición del torneo Titled Tuesday, organizado por la empresa Take Take Take, propiedad de Carlsen. Allí, Oro pudo mantener una charla cara a cara con la estrella internacional y Carlsen soltó una opinión que no pasó por alto.

“He llegado a apreciar a Messi cada vez más, pero creo que Faustino es mucho mejor a los 12 años que Messi a los 12 años“, disparó el ex campeón mundial. E inmediatamente redobló la apuesta al darle un consejo al niño argentino. “Vas por buen camino, así que solo acéptalo y disfrútalo. Un día, Messi tendrá suerte de ser comparado con vos si continuás así“, expresó.

Lejos de quedarse impactado por el elogio, Oro respondió con la formalidad que lo caracteriza. “Me gusta que me comparen con Messi y sí, estoy feliz, es importante. Miro mucho fútbol, pero no me enfoco en eso“, respondió el niño hincha de Vélez que, al igual que Leo, emigró a Barcelona con sus padres, Alejandro y Romina, para potenciar su carrera.

Tweet placeholder

Una fuerte autocrítica, con la mira ya puesta en seguir batiendo récords

En lo que corresponde a lo deportivo, Oro estuvo lejos de mostrarse conforme con su visita a Noruega. “Debo decir que he jugado fatal. Eso no quita lo bien que lo he pasado y lo bien que me han tratado acá“, sentenció en tono autocrítico, luego de finalizar en el puesto 40, con 7.5 puntos sobre 11 posibles. De todas formas, se llevó una experiencia inolvidable: tuvo la chance de juggar una partida amistosa contra Carlsen, quien se quedó con la victoria.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Le sacó el casco de una piña! Brutal pelea en un partido de la NHL

ver también El bombero voluntario que compite en el Rally Dakar 2026 junto a una compañera neerlandesa dueña de un viñedo en Sudáfrica

Sin embargo, Faustino ya pasó página y apunta todos los cañones a quedarse con un nuevo récord de precocidad: convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia, marca que actualmente pertenece al estadounidense Abhimanyu Mishra. “Es difícil, pero no imposible. Tengo tiempo hasta el 7 de marzo o algo así“, mantuvo Oro. El tiempo apremia, pero si de algo sabe es controlarlo.

Datos clave