¡Le sacó el casco de una piña! Brutal pelea en un partido de la NHL

Uno de los deportes más apasionantes de Estados Unidos es el hockey sobre hielo. La NHL tiene fieles seguidores, especialmente en estados donde el frío es moneda corriente. En Argentina no un gran conocimiento en líneas generales de este deporte, aunque habitualmente se viralizan algunas peleas destacadas.

En el duelo entre San Jose Sharks y Columbus Blue Jackets se produjo una de las peleas más imponentes de los últimos años. Ryan Reaves de los Sharks se enfrentó en un duelo a golpes de puño contra Matheu Olivier de los Blue Jackets y éste último resultó vencedor. Cabe aclarar que este tipo de peleas está habilitado en la NHL, aunque con sus reglas.

Así fue la brutal pelea entre Matheu Olivier y Ryan Reaves

¿Por qué se permiten las peleas en la NHL?

En el Reglamento de la NHL, que data del año 1922, se estableció que se permitirán las peleas con la intención de evitar lesiones graves, más precisamente fue en el artículo 56. Es que los enfrentamientos a golpes de puños tienen ciertas reglas y eso hace que no haya males mayores, entre los más destacados aparece la imposibilidad de golpear con cascos o palos.

El propio Gary Bettman -comisionado de la NHL- afirmó al respecto: “Pprevienen lesiones serias y son un termómetro de lo que sucede en el terreno de juego“. Es importante destacar que las peleas se permiten siempre y cuando los dos contrincantes se agarren con una mano de la camiseta y solamente con la otra pueden pegar. Está prohibido utilizar cascos y palos, como así también golpear a los árbitros. La pelea se termina en cuanto alguno caiga al piso.

