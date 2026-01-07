Es tendencia:
logotipo del encabezado
NHL

¡Le sacó el casco de una piña! Brutal pelea en un partido de la NHL

Ryan Reaves y Mathieu Olivier se enfrentaron en pleno partido entre San Jose Sharks y Columbus Blue Jackets.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Reaves y Olivier a las piñas en la NHL
© Captura ESPN - imagen mejorada con GeminiReaves y Olivier a las piñas en la NHL

Uno de los deportes más apasionantes de Estados Unidos es el hockey sobre hielo. La NHL tiene fieles seguidores, especialmente en estados donde el frío es moneda corriente. En Argentina no un gran conocimiento en líneas generales de este deporte, aunque habitualmente se viralizan algunas peleas destacadas.

En el duelo entre San Jose Sharks y Columbus Blue Jackets se produjo una de las peleas más imponentes de los últimos años. Ryan Reaves de los Sharks se enfrentó en un duelo a golpes de puño contra Matheu Olivier de los Blue Jackets y éste último resultó vencedor. Cabe aclarar que este tipo de peleas está habilitado en la NHL, aunque con sus reglas.

Así fue la brutal pelea entre Matheu Olivier y Ryan Reaves

Tweet placeholder

¿Por qué se permiten las peleas en la NHL?

En el Reglamento de la NHL, que data del año 1922, se estableció que se permitirán las peleas con la intención de evitar lesiones graves, más precisamente fue en el artículo 56. Es que los enfrentamientos a golpes de puños tienen ciertas reglas y eso hace que no haya males mayores, entre los más destacados aparece la imposibilidad de golpear con cascos o palos.

El propio Gary Bettman -comisionado de la NHL- afirmó al respecto: “Pprevienen lesiones serias y son un termómetro de lo que sucede en el terreno de juego“. Es importante destacar que las peleas se permiten siempre y cuando los dos contrincantes se agarren con una mano de la camiseta y solamente con la otra pueden pegar. Está prohibido utilizar cascos y palos, como así también golpear a los árbitros. La pelea se termina en cuanto alguno caiga al piso.

Pese a la salida de Luis Advíncula, Boca evalúa prescindir de Lucas Blondel y contar con el lateral menos pensado

ver también

Pese a la salida de Luis Advíncula, Boca evalúa prescindir de Lucas Blondel y contar con el lateral menos pensado

DATOS CLAVE

  • Mathieu Olivier venció a Ryan Reaves en una pelea durante el Sharks contra Blue Jackets.
  • El artículo 56 del reglamento de 1922 permite las peleas para evitar lesiones graves.
  • Las reglas prohíben usar cascos o palos y la pelea termina al caer al suelo.
Publicidad
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Hay acuerdo entre River y Flamengo para que Matías Viña sea refuerzo

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Además de Jabes Saralegui, Tigre va por dos relegados de Boca
Fútbol Argentino

Además de Jabes Saralegui, Tigre va por dos relegados de Boca

Franco Colapinto recibió una fuerte advertencia del jefe de Alpine a dos meses del inicio de la Fórmula 1 2026: “Se necesitan dos pilotos”
FÓRMULA 1

Franco Colapinto recibió una fuerte advertencia del jefe de Alpine a dos meses del inicio de la Fórmula 1 2026: “Se necesitan dos pilotos”

El bombero voluntario que compite en el Rally Dakar 2026 junto a una compañera neerlandesa dueña de un viñedo en Sudáfrica
Polideportivo

El bombero voluntario que compite en el Rally Dakar 2026 junto a una compañera neerlandesa dueña de un viñedo en Sudáfrica

Didier Drogba eligió al jugador que debió ganar el Balón de Oro: “Lo mereció como diez veces”
Fútbol Internacional

Didier Drogba eligió al jugador que debió ganar el Balón de Oro: “Lo mereció como diez veces”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo