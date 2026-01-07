El bombero voluntario que compite en el Rally Dakar 2026 junto a una compañera neerlandesa dueña de un viñedo en Sudáfrica

¿Qué tienen en común un bombero voluntario oriundo de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, y una neerlandesa dueña de un viñedo en Sudáfrica? El Rally Dakar 2026 vino de demostrar que el amor por la aventura, la velocidad y los deportes extremos.

Puck Klaassen, la piloto, y Augusto Sánz, su tripulante seis años mayor, vienen de ganar la Etapa 3 en la categoría Challenger, logro que celebraron por todo lo alto por ser el primero de esa envergadura para ambos y que los acercó a las primeras posiciones, pues al final de la Etapa 4 que se desarrolló este miércoles ambos se mantienen en el séptimo lugar de la clasificación general.

“Soy bombero voluntario en Exaltación de la Cruz. Presto servicio en el Destacamento 1 de Parada Robles, que es mi pueblo, que queda a 80 kilómetros de la Capital Federal. Hace cinco años que se abrió el destacamento y junto con la gente del pueblo, al pie del cañón cuando se necesite. Muchas veces se pide colaboración de otros pueblos. Por ejemplo, se suele ir a los incendios de islas o en Corrientes y Córdoba“, había contado el bonaerense sobre su actividad en una entrevista concedida a Infobae en 2023, año de su debut absoluto en el Dakar.

“He practicado varios deportes, como saltos y luego motocross, en mis últimos años. Pasé de las dos ruedas a las cuatro ruedas hace aproximadamente un año y medio. En 2023, mi experiencia en el Dakar Classic cambió mi vida por completo. Fue una decisión muy espontánea, con solo tres meses para prepararme para el Dakar, y antes de eso, no tenía experiencia con coches; solo había competido en motocross”, había explicado la neerlandesa hace dos años, para poner en evidencia su espíritu aventurero que la llevó a convertirse en la quinta mujer en la historia en ganar una Etapa del Dakar.

Pero hay en Klaassen un costado mucho más hogareño, que forjó durante su infancia en Sudáfrica, aunque no menos experimental. El mismo está ligado a la pasión por cocinar y también a la fascinación que encontró en hacer vinos ayudando a su padre, dueño de un viñedo.

Sánz, que cuando recibió el primer llamado para participar del Dakar trabajaba en una empresa de energía sustentable, también había hecho sobrados méritos para tener la oportunidad de ser parte de La Gran Odisea que lo había conquistado como espectador, junto a su padre. “Empecé a correr en moto en el Campeonato Argentino de Rally Cross cuando tenía 18 años y corrí en el Desafío Ruta 40 y en el Desafío Guaraní. Como navegante empecé en el Campeonato Argentino de Navegación y nos coronamos en la categoría T3. También conseguimos un quinto puesto en el South America Rally Race”, había relatado el bonaerense.

El mensaje de Klaassen tras hacer historia

Puck Klaassen, quinta mujer en la historia en ganar como piloto una Etapa del Rally Dakar, compartió sus sensaciones a través de un posteo en redes sociales que a la vez ofició como dedicatoria a su compañero Augusto Sánz.

“¡Qué sensación tan gratificante haber ganado nuestra primera etapa del Dakar! Apreté al máximo los dos últimos días para subir posiciones, así que estoy muy contenta con cómo ha ido todo. Fue una etapa larga con muchos tramos complicados, pero logramos un día limpio. ¡A continuación, la etapa maratón! Sin asistencia durante dos días, así que la mantendremos limpia”, escribió la neerlandesa en Instagram.

