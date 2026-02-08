Era el nombre principal del recambio en Argentina post Qatar, pero está cada vez más lejos del Mundial 2026

Cuando la Selección Argentina se reagrupó en marzo del 2023 para reactivar su camino luego de la consagración en la Copa del Mundo de Qatar 2022, se tomó como una especie de despedida para varios de los futbolistas que se consagraron en Medio Oriente. Por eso, los duelos contra Panamá y Curazao fueron puramente de exhibición.

Pero ya por ese entonces se planteaba la intención de Lionel Scaloni de iniciar el recambio necesario para un plantel que por aquel momento miraba puntualmente el desafío de revalidar su supremacía a nivel continental con la Copa América de Estados Unidos y en no sufrir sobresaltos en las Eliminatorias Conmebol para la Copa Mundial 2026.

Y en ese sentido, ya para los amistosos con Australia e Indonesia en China, el que asomó como parte de esta intención de oxigenar a la Selección Argentina fue Alejandro Garnacho, delantero que en ese año ya acumulaba un puñado de partidos en el Manchester United y que también tenía la opción de representar a España.

De ahí en más, el atacante que nació en Madrid fue una constante en las citaciones de Lionel Scaloni, salvo algún imponderable físico. Sin embargo, su relación con la Albiceleste, por lo menos de momento, se cortó en noviembre del 2024 con los 26 minutos que disputó frente a Paraguay en la derrota 2 a 1 en el Estadio Defensores del Chaco.

Nunca más volvió a ser llamado por el cuerpo técnico de la Selección Argentina, principalmente, porque su rendimiento se vino en picada. El último tiempo en el Manchester United estuvo envuelto en cortocircuitos con su entrenador, Ruben Amorim (que fue destituido en este 2026), por eso terminó siendo transferido al Chelsea.

La luz de esperanza de Garnacho en Chelsea para llegar al Mundial que se fue apagando

En lo que va de su estadía en Stamford Bridge, Alejandro Garnacho suma 1434 minutos. Gran parte de ellos los cosechó en el último tramo del 2025 por la Premier League. No obstante, con el cambio de entrenador de Enzo Maresca a Liam Rosenior en enero, su protagonismo empezó a disminuir considerablemente.

Publicidad

Publicidad

ver también Premier League: la sanción al Cuti Romero que afecta a la Selección Argentina de cara a la Finalissima

ver también ¡Para Paul Scholes! Los números del Manchester United desde la vuelta de Lisandro Martínez

En lo que va del año, por la liga inglesa, el futbolista de 21 años solo registra 131 minutos. Lo mejor que lleva en 2026 fueron los dos goles en la ida de la Semifinal de la EFL Cup con el Arsenal, en una llave en la que, de igual modo, el Chelsea quedó eliminado. De esta manera, entre el presente irregular de su equipo (quinto en la Premier League, pero clasificado directamente a los Octavos de Final de la Champions League) y sus participaciones cada vez más escasas, sus chances de ir a la Copa del Mundo se desvanecen.

En síntesis