Mientras Tottenham pelea el descenso en la Premier League, Cuti Romero recibió una exigencia de sus compañeros

Tottenham vive uno de sus peores momentos en la Premier League, y es que si bien el club está en octavos de final de la Champions League, en la primera división inglesa, su presente lo tiene a apenas cuatro puntos de la zona de descenso. Cuti Romero, actualmente suspendido tras su expulsión ante Manchester United, es el capitán del equipo, y uno de sus compañeros advirtió que es uno de los que debe dar el paso adelante en esta situación.

En una reciente entrevista con Sky Sports, Micky Van de Ven, el capitán del plantel en ausencia de Romero, fue autocrítico con la situación: “Si estás en un club como Tottenham Hotspur, y tienes un lugar con este nivel, tan grande como cualquiera, es inaceptable estar en este puesto en la tabla. Y los resultados necesitan ser mucho, mucho mejores”, comenzó el neerlandés.

Micky Van de Ven aseguró que él, Cuti Romero y el resto de los referentes, deben dar el paso adelante. (Getty)

“Es justo que los fanáticos se sientan decepcionados“, afirmó, aunque aclaró: “También deben saber que estamos trabajando cada día para dar vuelta esto. Incluso por nosotros mismos, las vibras luego de los partidos, las reuniones, todo es duro. Realmente duro. Así que necesitamos hacer todo lo que sea posible para dar vuelta esto”.

“Tenemos jugadores con gran calidad, un plantel realmente talentoso y jugadores top. Pero también nos faltan algunos jugadores clave para nosotros, así que es necesario que los que estamos para jugar, demos un paso adelante“, destacó Van de Ven, antes de exigirle a Cuti Romero, y al resto de los referentes del plantel, que den ese paso.

“Tenemos varios jugadores jóvenes en el grupo, a los que realmente no le puedes pedir que sean los que dan ese paso. Entonces, eso recae en Cuti, que lamentablemente está suspendido ahora, pero también en Vicario, en Joao Palinha, en Solanke y en mí, somos los de más experiencia“, concluyó.

Tottenham no ha ganado en lo que va del 2026 por Premier League. (Getty)

El Tottenham, con apenas 4 puntos, es el equipo que menos ha sumado en Premier en lo que va del 2026, en el que todavía no ha ganado; acumula 9 partidos sin victorias y tres derrotas de manera consecutiva, a la vez que cambió de entrenador tras el despido de Thomas Frank y la asunción de Igor Tudor.

Tabla de posiciones de la Premier League

