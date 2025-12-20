El lapidario pronóstico de Sir Alex Ferguson sobre el Manchester United y la Premier League: “10, 11 años”

Por 27 años, Sir Alex Ferguson lideró al Manchester United en la era más exitosa de la historia del club inglés, y en la que logró convertirse en el máximo referente del fútbol de su país y uno de los equipos más grandes de toda Europa. Sin embargo, la realidad que atraviesan los Red Devils es totalmente diferente, y hasta el propio Ferguson no ve un futuro prometedor.

En una reciente entrevista, Sir Alex habló sobre el presente del club que lleva 12 años sin ganar la Premier League; la última fue en 2013, en su última temporada como entrenador. Ferguson reconoció que todavía falta un buen tiempo para que el Manchester United pueda ser competitivo otra vez, se refirió al trabajo de Rúben Amorim y comparó lo que está viviendo el club con lo que fue el peor momento de Liverpool.

“[Amorim] Tiene una buena personalidad, lo cual no es fácil en esta situación”, destacó Ferguson. “Recuerdo que me tocó comenzar [en Manchester United] cuando Liverpool era quien dominaba, eran un club fantástico, ganaron cuatro veces la Copa de Europa y todo eso. Pero luego les tomó 31 años volver a ganar la liga“, destacó.

Ferguson cree que Amorim tiene una buena personalidad, pero que al club le tomará otra década volver a ser dominante en Inglaterra. (Getty)

“Ahora nosotros nos encontramos en esa misma situación. Pueden llegar a ser diez, once años [más, hasta que ganen la Premier], porque el ciclo es así“, explicó Ferguson. “Tiene que haber un pensamiento y una cuidadosa planificación para asegurarse que el proceso de reclutamiento sea, a futuro, mejor de lo que ha sido hasta ahora”, completó.

Lo que quiere decir Ferguson es que Manchester United debe armar una base de jugadores jóvenes que puedan liderar al club por varios años y que, llegado el momento, estén capacitados para competir por la Premier League una vez más, algo que de momento lleva mucho sin pasar.

Los títulos y resultados del Manchester United post Ferguson

Desde que Sir Alex Ferguson dejó Manchester United con 38 títulos ganados, incluyendo 13 Premier League y 2 Champions League, pero apenas suma siete en lo que va de la era Post Ferguson, en la cual ya han pasado nueve entrenadores, sin mayor éxito.

Temporada 2013/14 – 7.ª posición (Moyes/Giggs) – Community Shield

Temporada 2014/15 – 4º puesto (Van Gaal)

Temporada 2015/16 – 5º puesto (Van Gaal) – FA Cup, Community Shield

Temporada 2016/17 – 6º puesto (Mourinho) – Europa League, Carabao Cup

Temporada 2017/18 – 2º puesto (Mourinho)

Temporada 2018/19 – 6º puesto (Mourinho/Solskjaer)

Temporada 2019/20 – 3º puesto (Solskjaer)

Temporada 2020/21 – 2º puesto (Solskjaer)

Temporada 2021/22 – 6º puesto (Solskjaer/Rangnick)

Temporada 2022/23 – 3º puesto (Ten Hag) – Carabao Cup

Temporada 2023/24 – 8º puesto (Ten Hag) – FA Cup

Temporada 2024/25 – 15º (Ten Hag/Van Nistelrooy/Amorim)

