Traicionó a Ferguson y al Manchester United, fichó por Manchester City, ganó la Premier y se arrepintió: “Cometí un error”

En las vitrinas del Etihad Stadium hoy reposan ocho copas de campeón de la Premier League, pero quince años atrás, no había ni una. Manchester City ganó la primera de ellas en 2012, de la mano de Roberto Mancini y aquel histórico gol del Kun Agüero. Aquel plantel contaba todavía con Carlos Tévez, a quien en Manchester United tildaron de traidor por haberse ido al clásico rival, pero no fue el único.

Mucho menos conocida, pero no por ello menos importante, es la historia de traición de Samir Nasri al Manchester United. El mediapunta francés llegó al City para el inicio de la temporada 2011/12, que terminaría en el título de los Citizens, a cambio de 27 millones, proveniente del Arsenal. Pero lo que no muchos saben es que tenía todo acordado con Sir Alex Ferguson para vestir la camiseta de los Red Devils.

Quien relató la historia fue Patrice Evra, histórico lateral derecho del United y compañero de Nasri en el seleccionado francés por aquellos tiempos: “Cuando ganó la liga recuerdo haberle preguntado si estaba feliz, y lo felicité, le dije que había tomado la decisión correcta. Fue entonces cuando me dijo ‘Cometí un error, Patrice, cometí un error. Debí haber fichado por el United‘, contó Evra en un reciente podcast.

Nasri fue campeón en el City y jugó 176 partidos hasta su salida en 2016. (Getty)

Cómo Nasri traicionó a Ferguson y el United por Manchester City y luego se arrepintió

“Su mayor error fue cuando fichó por el Manchester City. Su padre le había dicho: ‘El Manchester United es el club para ti, no fiches por nadie más‘, y él había acordado términos personales y todo“, inició en su relato Patrice Evra.

“Recuerdo que estábamos por iniciar la pretemporada, todavía estábamos de vacaciones, y le mandé un mensaje: ‘Samir, ¿Cuándo vienes? ¿Necesitas que te busque para venir a los entrenamientos?‘ No hubo respuesta, no respondía, no respondía”, continuó Evra. “Luego llegó Ferguson y me dijo: ‘¿Viste lo que hizo tu amigo francés? Va a fichar por el City‘, no lo podía creer. Pensé que debía ser una broma.”

Publicidad

Publicidad

Sir Alex Ferguson había hablado con Nasri para que fiche por el United. (Getty)

“Lo llamé a Samir, no respondió porque se sentía culpable. Luego me mandó un mensaje, explicando que había firmado con el Manchester City porque le ofrecían un millón más que el United. Pero él ya había acordado con David Gill y Ferguson”, continuó relatando Evra. “Cuando ganó la liga recuerdo haberle preguntado si estaba feliz, y lo felicité, le dije que había tomado la decisión correcta. Fue entonces cuando me dijo ‘Cometí un error, Patrice, cometí un error. Debí haber fichado por el United‘.

Nasri continuó en Manchester City hasta 2016, antes de irse a préstamo al Sevilla, y luego en 2017 dejó definitivamente el club para irse a jugar al Antalyaspor turco. En su paso por Etihad, el francés acumuló cuatro títulos: 2x Premier League (11/12, 13/14); Carabao Cup (2014); Community Shield (2012/13) y registró 27 goles y 39 asistencias en 176 partidos jugados.

Publicidad

Publicidad

Con Samir Nasri como titular, el City ganó su primera Premier League. (Getty)

Samir Nasri se retiró del fútbol en pandemia tras un intento de regresar a la Premier League con el West Ham United, su último club fue el Anderlecht belga en 2020 y desde entonces ha aparecido nuevamente en cancha en partidos de estrellas y la Kings League World Cup.