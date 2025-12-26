Wayne Rooney reveló la peor derrota del Manchester United de Ferguson: “No nos habló por dos semanas”

Por 27 años, Sir Alex Ferguson fue el director técnico del Manchester United. Casi tres décadas por las cuales pasaron figuras de la talla de Eric Cantona, David Beckham, Peter Schemichel o Roy Keane y en las que se ganaron 38 títulos, incluyendo 13 Premier League y dos Champions. Pero todo gran equipo tiene sus derrotas duras, y hay una que al propio Ferguson le costó superar.

Y no, no fue ninguna de las dos caídas vs. Barcelona en las finales de Champions League. De hecho, fue un año antes de la primera, más específicamente un 8 de marzo de 2008, frente al modesto Portsmouth en cuartos de final de la FA Cup. Un partido que podría resultar intrascendente y que muchos fanáticos seguramente han olvidado por completo, pero que para Ferguson fue el peor.

La derrota que más molestó a Ferguson en Manchester United. (Getty)

Fue el peor porque fue con el, debatiblemente, mejor Manchester United de la historia. Aquel día, el Manchester United alineó a su once de gala: Edwin van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra, Cristiano Ronaldo, Scholes, Hargreaves, Nani, Rooney y Tévez.

El temible equipo de Ferguson terminó perdiendo por 0-1 en Old Trafford, un partido que, con la lesión de van der Sar y la expulsión del arquero suplente Tomasz Kuszczak, resultó en Rio Ferdinand poniéndose los guantes e intentando tapar el penal que finalmente Muntari transformaría en gol para darle la victoria a los suyos. Un resultado que Ferguson jamás le perdonó a su equipo.

Aquel día el United cayó por 1-0 en su casa ante el modesto Portsmouth. (Getty)

El relato de Rooney sobre la peor derrota del United de Ferguson

“Jugamos contra Portsmouth en los cuartos de final de la FA Cup” comenzó en su relato Rooney, en su propio podcast para BBC Sport. “Tomasz Kuszczak se fue expulsado y Rio [Ferdinand] terminó en el arco. Perdimos 1 a 0 en Old Trafford. Fue el año en que ganamos la Champions League y la liga.”

“Creo que quedaban Middlesbrough [NdR: era West Bromwich] y Cardiff en semifinales y final para lo que hubiese sido el trébol. Alex Ferguson no nos habló por dos semanas. Dos semanas. Y teníamos partidos“, reveló Rooney, ante la atónita mirada de sus compañeros de pódcast, quienes le pidieron explicaciones.

“Elegía el equipo en la mañana del partido, si le pasabas por al lado en el pasillo ni te miraba. Dos semanas así, porque sabía que habíamos dejado pasar una oportunidad tremenda de conseguir el trébol. Nosotros simplemente tratábamos de mantenernos alejados de él, si lo veíamos venir por el pasillo, nos dábamos la media vuelta y nos íbamos por otro lado”, completó el ex delantero inglés.

La derrota vs. Portsmouth le costó al Manchester United el trébol de la temporada 2007/08. (Getty)

Portsmouth terminó siendo campeón de aquella FA Cup, en una hazaña histórica para ese modesto equipo, pero Ferguson tenía sus motivos para enojarse: el camino a la final era West Bromwich y Cardiff City, dos rivales sumamente accesibles para el mejor Manchester United de la historia.

Esa temporada, los Red Devils ganaron lo más difícil, la Premier (por dos puntos de ventaja sobre Chelsea) y la Champions (por penales ante Chelsea), y se perdió el triplete por caer en casa ante Portsmouth en la FA Cup.

