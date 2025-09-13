Sir Alex Ferguson convirtió al Manchester United en la dinastía más dominante del fútbol europeo por las casi tres décadas en las que estuvo a cargo del club y se encargó de no dejar dudas de que los Red Devils eran superiores al Manchester City y el único equipo grande de la ciudad, en todos los aspectos.

Una de las metas que tuvo Sir Alex en su etapa en el club fue marcar la distancia entre ambos clubes tanto como sea posible, al punto tal de enfurecerse con Ruud van Nistelrooy por intercambiar camisetas en un Derbi en 2002 y ponerse la del City, ya terminado el encuentro. O el mero hecho de que por 25 de esos 27 años, nunca fichó a un jugador que hubiera vestido la de los Skyblues.

Eso cambió en 2012, un año antes de dejar el Manchester United. Sir Alex Ferguson se encargó personalmente de llamar a un joven prospecto de la academia Citizen y llevarlo al otro lado de la ciudad: Frédéric Veseli. El defensor suizo-albanés se ganó un lugar en la academia de los Red Devils tras pasar por la del Manchester City, aunque curiosamente nunca jugó ni un partido oficial con ninguna de las dos camisetas.

Frederic Veseli en un amistoso contra Dublin, con la camiseta del City, en 2011. (Getty)

“Cuando Sir Alex [Ferguson] habló con él, realmente quedó impresionado. Es una persona a la que es difícil decirle que no y su historial fue suficiente como para que Freddie pensase que la decisión de unirse al United era la correcta”, relató Rene Meulensteen, uno de los asistentes que tuvo Ferguson en Manchester United.

Ferguson nunca le dio una oportunidad a Veseli

Frédéric Veseli se unió entonces a la academia del Manchester United, llegaba desde las inferiores del Manchester City y con historial de participar en todos los seleccionados juveniles de Suiza. Sin embargo, su paso por los Red Devils no fue lo esperado. Nunca se ganó un lugar ni una oportunidad y un año más tarde se fue al Ipswich Town.

Frederic Veseli en un amistoso contra Shanghai Shenhua en julio del 2012. (Getty)

Suiza tampoco lo convocó a la selección mayor y terminó representando a Albania, camiseta que vistió en 44 partidos oficiales. Hoy, con 32 años, Veseli juega en el ascenso de Italia con el Südtirol, tras haber defendido los colores de equipos como Port Vale, Lugano, Empoli, Le Mans FC, Salernitana, Benevento, Karagümrük y Egnatia en su carrera.