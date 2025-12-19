Es tendencia:
La postura de Sir Alex Ferguson con el arquero que Manchester United eligió por sobre Dibu Martínez: “Inspiracional”

El histórico entrenador del conjunto inglés dio su veredicto sobre el fichaje de Senne Lammens para ocupar el arco del club.

Por Germán Celsan

Sir Alex Ferguson se pronunció sobre el arquero elegido por el Manchester United
El Manchester United tuvo una historia central durante todo el mercado de pases de la última ventana: quién sería su arquero para la campaña 2025/26. Emiliano Martínez parecía el apuntado, pero a último momento, el club inglés terminó optando por Senne Lammens, un arquero de apenas 23 años y sin mayor experiencia en escenarios de talla mundial.

La decisión despertó la polémica, ya que Manchester United venía de varias temporadas sin un arquero confiable, con Andre Onana y Altay Bayindir como últimos guardametas, y la llegada de Lammens no generó ningún tipo de alivio en los fanáticos. Aun así, el belga poco a poco se va ganando a la afición, y ahora recibió el respaldo ni más ni menos que de Sir Alex Ferguson, la máxima gloria en la historia del club.

Senne Lammens le ha dado otra seguridad al arco del Manchester United.

Creo que el fichaje del arquero ha hecho una diferencia“, señaló el octogenario que comandó al equipo por más de dos décadas. “Es joven, es rápido, es grande, tiene buenos pies y manos y creo que todo eso ayuda. Necesitaban esa clase de jugador, un jugador inspiracional, como los que el club ha tenido por muchos años”, aseguró Sir Alex en diálogo con la agencia Press Box.

Ferguson comparó el fichaje de Lammens con su manera de proceder a la hora de armar equipos: “Creo que siempre tuve ese gusto por los jugadores jóvenes, desde que fui al St. Mirren, donde no tenía presupuesto, lo mejor que se podía hacer era sentarse con los jugadores de la escuela en la semana y charlar con ellos. Cinco terminaron llegando a ser internacionales”, recordó Ferguson.

Ferguson se jactó de promover jugadores jóvenes en la primera parte de su carrera.

“Continué con esa ética cuando llegue a Aberdeen y ganamos una Copa de Europa, con ocho jugadores salidos del club, y en Manchester United fue lo mismo”, afirmó Ferguson. “Cuando llegué le dije a Bobby Charlton: ‘No sé para qué me fichaste si no me darás la oportunidad de promover jugadores jóvenes'”, relató. Al final, recibió el visto bueno y el resto es historia.

Desde su llegada a Manchester United, Senne Lammens acumula diez partidos jugados en la Premier League, en los que si bien recibió 15 goles y apenas pudo mantener una valla invicta, le ha dado otra consistencia, solidez y seguridad a la defensa.

En síntesis

  • El Manchester United fichó al belga Senne Lammens, de 23 años, para la temporada 2025/26.
  • Sir Alex Ferguson calificó a Lammens como un jugador inspiracional con gran velocidad y físico.
  • El histórico entrenador comparó esta contratación con su ética de promover jóvenes talentos al primer equipo.
