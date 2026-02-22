Es tendencia:
En un final para el infarto, el gol de Alexis Mac Allister para el triunfo de Liverpool ante Nottingham Forest

En el último minuto del tiempo adicionado, el argentino la empujó para darle la victoria a su equipo.

Por Marco D'arcangelo

Alexis Mac Allister convirtió ante Nottingham Forest.
© GettyAlexis Mac Allister convirtió ante Nottingham Forest.

En el marco de la fecha 27 de la Premier League, en condición de visitante en el The City Ground, con un gol agónico de Alexis Mac Allister, Liverpool le ganó 1 a 0 a Nottingham Forest y de esta manera llegó al sexto puesto del certamen, para acercarse a zona de competencias internacionales.

En el sexto minuto de los cinco que habían adicionado, luego de un cabezazo de Van Dijk que tapó el arquero Ortega Moreno, la pelota le quedó al argentino, que dentro del área chica remató de primera para poner el 1 a 0 final. En primera instancia fue anulado, pero el VAR determinó que no hubo posición adelantada en la jugada y lo convalidó.

Previo a esto, en el segundo minuto adicionado, el argentino también había convertido el 1 a 0 para su equipo. En esta oportunidad, la revisión del VAR detectó que a la hora de definir le pegó con el codo a la pelota, por lo que lo anuló.

Este fue el primer gol que marca el argentino en lo que va de la Premier League, en donde disputó 26 de los 27 partidos de su equipo. En cuanto a la temporada, lleva cuatro tantos, ya que los tres restantes los convirtió en la UEFA Champions League.

Con esta victoria, Liverpool llegó a los 45 puntos y quedó en la sexta posición. Además, igualó en unidades a Manchester United, que está en el quinto puesto y aún debe jugar su partido frente a Everton en condición de visitante.

La tabla de posiciones de la Premier League

Datos claves

  • Alexis Mac Allister anotó el gol agónico para la victoria 1 a 0 ante Nottingham Forest.
  • Liverpool alcanzó los 45 puntos y se ubicó en el sexto puesto de la tabla.
  • El mediocampista argentino marcó su primer gol en la actual temporada de la Premier League.
Marco D'Arcangelo
Marco D'arcangelo

