A 4 días del Superclásico, Marcelo Gallardo recibió dos gratas noticias en relación al armado del equipo. Primeramente, y la más cercana a lo que se creía, es que podrá contar con Emanuel Mammana como titular, algo que durante los últimos días no se sabía con certeza debido a la fatiga física. Por otro lado, Pablo Solari, quien sí tiene un desgarro, dio buenas señales en el entrenamiento y no se descarta su presencia ante Boca, algo que hasta hace 24 horas no estaba en los planes. Fuera del ámbito superclásico, al entrenador de River lo buscan desde Europa para el 2023. Enterate de todo acá.

Sevilla quiere a Gallardo

Con un Gallardo próximo a quedar libre en diciembre, los clubes de Europa tienen al DT en la mira y, según ESPN, ya habría un club que puso seriamente los ojos sobre el dos veces campeón de la Copa Libertadores. El 0-4 sufrido como local ante el Manchester City, sumado al mal presente en LaLiga, puso a Julen Lopetegui en jaque por su continuidad en Sevilla y el Muñeco sería uno de los apuntados.

"A River nadie llamó y menos en la previa al Superclásico, pero está el rumor instalado de que Julen Lopetegui está en la cuerda foja y que uno de los nombres que está en carpeta es el de Marcelo Gallardo", agregó el periodista Javier Gil Navarro en SportsCenter que, instantes después, le llevó la paz a los hinchas del Millo. "Gallardo es impredecible y este es un año especial, pero que se queden tranquilos que por ahora no hubo ningún llamado", cerró.

La marca del River de Gallardo en La Bombonera

Buscando no perderle pisada a los de arriba, el River de Marcelo Gallardo deberá salir a la Bombonera durante el próximo domingo con la intención de quedarse con los tres puntos o, como mínimo, alcanzar un punto que no le permita escaparse a Boca en la Liga Profesional ya que ambos marchan con 29 puntos.

Para esto, el hincha se ilusiona con que Gallardo supere todas las adversidades ymantenga una interesante racha que demuestra que el entrenador del Millonario entiende a la perfección lo que es jugar en la cancha de Boca ya que durante los 8 años que lleva al mando del equipo logró ser un problema para los Xeneizes.

Teniendo en cuenta los partidos locales e internacionales en los que se enfrentaron Boca y River,Gallardo ya visitó la Bombonera en diez ocasiones con una marca muy positiva ya que, pese a ganar en dos ocasiones, empató en seis y solamente perdió dos partidos. Un claro indicio de que al local siempre le costó enfrentar al Muñeco.

A esta estadística se le puede sumar el partido de los octavos de final de la Libertadores 2015 que se suspendió debido al gas pimienta. En este caso, si se tiene en cuenta el 0-3 a favor de River que dictaminó la Conmebol, Gallardo tendría tres victorias rompiendo la paridad.

Si bien tuvo algunas hazañas, como la clasificación en 2019 a la final de la Libertadores, las dos victorias de Gallardo en la Bombonera se dieron por competencia doméstica ya que los mismos llegaron en la Superliga 2016/17 y en la 2017/18, los dos de manera consecutiva.

El primero de estos fue una contundente victoria para el Millonario con un 1-3 que se logró gracias a los tantos del Pity Martínez, Lucas Alario y Sebastián Driussi cuando se terminaba el Superclásico. El segundo triunfo se dio por 0-2 gracias a un nuevo gol de Martínez y a un bombazo de Scocco.

Mammana titular

Pese a la sufrida victoria que tuvo River sobre Barracas Central, en el Monumental no hubo alegría para el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo ya que, sumadas a la baja de Franco Armani, el plantel terminó con dos jugadores muy importantes tocados y que se volvieran dudas para el partido frente a Boca.

Titulares habituales que vienen manteniendo un gran nivel dentro del equipo y que, en cierto punto, son grandes responsables de que el Millonario aún mantiene las chances de campeonar por sus contribuciones. Por este motivo, resulta vital para Gallardo tenerlos en plenitud.

De esta manera, podría decirse que el entrenador de River recibió una gran noticia durante el entrenamiento de este miércoles en River Camp ya que pudo contar con Emanuel Mammana quien se movió a la par de sus compañeros y será titular en el Superclásico del próximo domingo.

Teniendo en cuenta la recuperación de Mammana del golpe que lo llevó a salir frente a Barracas Central durante el entretiempo, Gallardo mantiene una sola duda para visitar a Boca: Gómez o Herrera. Si bien en el último partido jugó el ex Argentinos, el entrenador habría cuidado al lateral derecho para que llegue sin problemas al Superclásico.

Mejoras de Solari pensando en el Superclásico

Desde su llegada a Núñez, el "Pibe" supo ser el jugador más determinante en el último tercio del campo para el Millonario y, tras conocerse su leve desgarro, los hinchas le prenden velas para que pueda estar el domingo contra el Xeneize. La observación es diaria y, si bien las chances de que pueda jugar son pocas, este miércoles hubo buenas noticias.

El periodista de TyC Sports, Patricio Burlone, informó que "Solari está con menos dolor de su lesión" y, poco a poco, comenzarán a elevar las cargas de entrenamiento para poder conocer cuánto podrá dar en Brandsen 805 este fin de semana. El ensayo clave será el sábado, cuando el Muñeco pruebe definitivamente el XI que enfrentará a Boca.

Otra de las cartas que podría jugar Gallardo en un duelo tan importante como el Superclásico es la de Matías Suárez. El cordobés no es titular desde fines de abril, poco menos de cinco meses, y podría ser convocado de urgencia para compartir ataque con alguna de las referencias de área, Miguel Borja y Lucas Beltrán. Tampoco se descartan cambios de esquema, aunque el Muñeco no estaría preparando ninguna sorpresa.

Ponzio elogió a Borja y lo comparó con Teo Gutiérrez

Ya con diez partidos disputados y 3 goles, el delantero colombiano alterna grandes actuaciones con otras por debajo del promedio, pero como todo jugador, no se quiere perder el partido ante el eterno rival.

A modo de motivación en un momento clave para él, a solo días del Superclásico, un ídolo contemporáneo de River como Leonardo Ponzio de deshizo en elogios hacia Borja. "Lo enfrenté y para mí es un gran jugador. Puede ser que necesite adaptación, por supuesto. Jugadores como él terminan adaptándose, lo hizo en todos los clubes... ¿Cómo no lo va a hacer en River? El otro día, Borja agarró la pelota en el área chica y la clavó en el ángulo", expresó el ex volante millonario en TyC Sports.

Además, lo comparó con un compatriota suyo como Teófilo Gutiérrez, futbolista a quien siempre se le dio bien enfrentar a Boca, auque nunca le convirtió goles con la camiseta de River. En relación a esta comparación entre Borja y "Teo", Ponzio manifestó: "Para jugar y adaptarte al sistema de Marcelo Gallardo, tenés que entrenar. Para mí va a andar bien en River, lo veo muy parecido a Teo Gutiérrez". ¿Será titular en el Superclásico?