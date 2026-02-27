El detalle en la visita de Jorge Brito a Marcelo Gallardo el día de su despedida de River

Jorge Brito fue el encargado de recibir de regreso a Marcelo Gallardo, en calidad de presidente y con un abrazo fraternal, cuando se decidió a dar inicio a su segundo ciclo como entrenador de River. También había sido el que lo vio partir por primera vez en octubre de 2022, cuando ni siquiera se había cumplido un año de su asunción como mandamás, relevando a Rodolfo D’Onofrio.

Ya fuera de la labor presidencial desde el pasado 2 de noviembre, el mensaje del empresario para El Muñeco este jueves fue tan breve como contundente. “Muchas gracias”, se limitó a escribir para acompañar un video que recorrió distintos momentos de Gallardo en el club, como entrenador y jugador.

Pero Brito ya había tenido un detalle previo con el DT saliente antes que se disputara en el Estadio Monumental el encuentro que terminó con victoria 3-1 sobre Banfield. Fue una visita en el vestuario, acompañado de su hijo Napoleón, nombre que recibió en honor a Gallardo, que dejó una foto como testimonio del encuentro.

Marcelo Gallardo había pedido evitar homenajes y celebraciones públicas, entendiendo que era un muy pobre presente futbolístico lo que lo había empujado a tomar la decisión de poner fin a su segundo ciclo como entrenador del club.

Su sola presencia, sin embargo, dio marco al tributo de los hinchas con una ovación que seguramente no había sentido desde que regresó como DT al Monumental en 2024, aunque acompañada de la tristeza de la despedida y no de esa felicidad que provocó su vuelta. Una sensación que tanto él como los hinchas esperarán, a partir de hoy, volver a vivir.

El último discurso de Gallardo

Sin responder preguntas en conferencia de prensa, Marcelo Gallardo dejó un breve discurso de despedida finalizado el encuentro con triunfo de River 3-1 sobre Banfield y con ello su segundo ciclo como entrenador del club. “Voy a estar muy pendiente de lo que pase en este club el tiempo que esté afuera. Muchas gracias, que tengan un buen año“, dijo.

Y agregó: “A River decirle que mañana tal vez estaré buscando a mi hijo al colegio que viene acá, así que no me voy a despedir. Esas son las cosas que tiene este lugar mágico. Uno se va, pero no se va nunca. Simplemente agradecer. Gracias a la gente sobretodo por una noche más incondicional“.

