◉ Las noticias de River hoy: el cambio que piensa Demichelis, el jugador que no llegaría y el golazo de Echeverri

River continúa entrenando de cara al duelo del domingo ante Argentinos Juniors, en el que Demichelis podría realizar un cambio en la defensa, mientras que un jugador que corría con chances de estar convocado podría quedar fuera de la lista.

Gonzalez Pírez podría entrar por Enzo Díaz

River buscará revertir la imagen que dejó en el último partido frente a Belgrano, donde cayó por 2-1 en el Mario Alberto Kempes, y ahora le tocará afrontar el primer partido del ciclo de Martín Demichelis en el Monumental. El rival del domingo será Argentinos Juniors, que viene de triunfar ante Racing.

Hubo varias situaciones del partido en Córdoba que no dejaron conforme a Demichelis, por lo que durante los últimos entrenamientos comenzó a planificar una posible modificación, ya que no repetiría al equipo. Si bien no serán cambios bruscos, entiende que posee otras opciones para sacar adelante un encuentro que podría tornarse complicado.

David Martínez podría quedar fuera de la convocatoria

Este domingo, River estrenará todas las refacciones que la dirigencia le realizó al Monumental. Será una verdadera fiesta, con más de 80 mil hinchas presentes y, como frutilla del postre, el primer partido de Martín Demichelis en Núñez.

Después de lo que fueron los dos partidos como visitante, donde el Millonario le ganó a Central Córdoba y cayó frente a Belgrano, buscará un triunfo ante Argentinos Juniors para no perderle pisada a los líderes de la Liga Profesional.

Más allá de que el equipo aún no está definido, ya que Demichelis aprovechará los entrenamientos del viernes y sábado para ultimar detalles, se dio a conocer una novedad que, en las últimas horas, le generó un enorme dolor de cabeza al nacido en Justiniano Posse.

El gol de Echeverri para el triunfo de la Reserva

Mientras Martín Demichelis prepara el duelo del domingo vs. Argentinos Juniors, la Reserva le ganó al Bichito y Claudio Echeverri hizo un golazo que no tardó en hacerse viral en las redes sociales. ¡Tremendo! ¿El DT le pone el ojo para llevarlo el fin de semana con el plantel profesional?

Con apenas 17 años y varios fanáticos a pesar de no haber debutado en Primera, el Diablito sigue haciendo de las suyas en el campeonato de Reserva y hace delirar a los hinchas del Millonario.