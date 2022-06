El mercado de pases en River está más que caliente. Mientras buscan a toda costa un delantero y aparece Luis Suárez como el principal apuntado, se confirmó el avance por otros atacantes y a la par de toda esta vorágine, también surgió un nombre de mucha jerarquía como el de Mauro Icardi, quien se irá del PSG en la próxima temporada. Pero no son todas buenas, ya que Juanfer Quintero seguirá siendo baja por su lesión.

El pedido de Luis Suárez a River tras la charla con Francescoli

Tras lo que fueron las charlas con Francescoli y Gallardo, la dirigencia de River también se habría comunicado con el uruguayo y la respuesta de este habría dejado perplejos a todos en el Millonario ya que lo que parecía imposible, ahora bajó su categoría a difícil.

Teniendo en cuenta que Marcelo Gallardo necesita un nueve cuanto antes, desde River le habrían pedido a Lucho, debido a esto, no se demore demasiado para tomar una decisión. Un pedido que habría surgido efecto en el uruguayo, ya que según Gustavo Yarroch, el uruguayo solicitó entre siete y diez días para dar una respuesta.

Esto significa que el delantero realmente considera la propuesta que llega desde Nuñez para ser el reemplazante de Julián Álvarez. Y justamente la Araña, habló con el diario El País de Uruguay sobre la posibilidad de que el Pistolero sea su reemplazo en River: "Todos sabemos de la calidad de Lucho Suárez, los equipos que jugó, la cantidad de goles que ha hecho tanto en los clubes de Europa como en su selección, así que acá en River obviamente que sería un gran refuerzo".

La respuesta de Pratto cuando le preguntaron si le gritaría un gol a River

Luego de la victoria de Vélez ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina, Lucas Pratto se paró ante los micrófonos para hablar de todo lo que dejó el partido. Tras hacer su análisis, era imposible que no recibiera al menos una pregunta palpitando el duelo ante River por la Copa Libertadores, que se dará a partir del 29 de junio.

"Ahora tenemos que pensar en Platense, que es este domingo. Para validar el punto que hicimos ante Patronato tenemos que ganar en casa. Tenemos plantel para intentar pelear todo, pero al ser tan joven tenemos que ir partido a partido, no podemos pensar en River porque falta mucho". Y tras una consecuente pregunta sobre si festejaría un gol ante su ex club, respondió contundentemente: "No. A River no le voy a gritar un gol nunca".

¿Icardi para reemplazar a Julián?

El delantero busca irse del PSG y desde Núñez están más que interesados. Así lo reveló el periodista Sebastián Srur en Radio Continental, asegurando que hubo un llamado desde las oficinas del club para preguntar por el centrodelantero. "Hace una semana lo llamaron y esperan una respuesta de Wanda Nara y del propio Mauro", reveló el corresponsal.

El ex-Inter tiene contrato hasta diciembre de 2024 con el conjunto parisino, pero quedó muy relegado en la consideración con la sobrepoblación de delanteros que tiene (Messi, Mbappé y Neymar a la cabeza). Por otra parte, Srur agregó un dato que puede ser clave: "En Argentina, Icardi tiene un departamento ubicado frente al Monumental".

Quintero sigue sin poder recibir el alta

Ausente desde el 17 de abril, cuando el Millonario se impuso a Banfield, Juan Fernando Quintero estaba cerca de tener su regreso a las canchas este sábado ante Atlético Tucumán. Sin embargo, el colombiano no recibió el alta médica y no irá ni siquiera al banco de suplentes.

Teniendo en cuenta lo que pasó durante su última recuperación en mayo, desde el cuerpo médico del Millonario no quieren apurar los tiempos para evitar que el volante termine resintiendose una vez más del desgarro que lo tiene a maltraer desde hace dos meses.

Mientras buscan a Icardi y Suárez, ¿aceleran por Valoyes?

El Millonario sigue manteniendo negociaciones abiertas con otros posibles atacantes para no perderles pista si lo de Suárez o lo de Icardi no se da, y sobre uno de ellos recibió grandes noticias al liberarse dos claves para que su arribo sea más una realidad que un sueño.

La periodista Sara Kleit, quien cubre a River para TNT Sports, informó que Talleres habría aflojado sus pretenciones respecto a Diego Valoyes. Es que por la insistencia de River, el conjunto cordobés avisó que en lugar de los 7 millones de dólares que pedía, ahora pretende que el Millonario le dé el 50% restante del pase de Federico Girotti (que tiene un valor de 1.5 millones esa mitad del pase), además de la cesión de un futbolista del club de Núñez y un monto no revelado de dinero.

Con Valoyes, River tiene competencia debido a que informaron en las últimas horas que Boca también pretende a Diego Valoyes, por lo que el colombiano podría desembocar en cualquiera de las dos veredes del Superclásico argentino.