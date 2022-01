River cerró el pasado martes con la noticia de la importante venta de Julián Álvarez al Manchester City, con una operación que dejará más de 18 millones de euros en las arcas de la institución. Con dicha suma de dinero, el Millonario sigue en búsqueda de jugadores a pedido de Marcelo Gallardo y la Secretaría Técnica no solo se mueve para este mercado de pases, sino con vistas al futuro.





El representante de Fernández Mercau confirmó contactos con River

El agente Ignacio Vilariño declaró: "Fue real el interés de River por Nicolás, no sé cómo fue el tema entre clubes. El interés de River fue concreto. Para él es una motivación y una razón más para seguir creciendo". Además, agregó: "En este mercado me llamaron de River y querían saber un poco la situación de Nico, porque como es de público conocimiento River estaba buscando un lateral".

River va por Farías

A pesar de que Martín Sendoa, representante de la joya de Colón, afirmó que el futuro cercano del jugador seguirá siendo en el "Sabalero", La Banda no pierde las esperanzas en poder contratarlo en los próximos días. José Vignatti, presidente del "Raza", estará viajando a Buenos Aires en las próximas horas para reunirse con Jorge Brito, mandatario del Millo, para cerrar una inesperada operación que beneficiará a todas las partes.

Fecha clave por Castellanos

No es ninguna novedad decir que el delantero argentino, figura en la Major League Soccer de Estados Unidos, es una de las primeras opciones de River para reforzar la delantera antes de que cierre el mercado de pases. No obstante, el interés por el jugador en Europa es una amenaza y en Núñez ya saben cuál será la fecha en la que conocerá si la operación es viable o no. Desde lo económico, el Millonario está lejos. Sin embargo, hay posibilidades si se da el contexto idóneo.

Goleada contra Atlanta

El conjunto que dirige Marcelo Gallardo llevó a cabo su segundo amistoso de la pretemporada y, a pesar de haber comenzado abajo en el marcador, River goleó a Atlanta por 4 a 1 con tantos de Bruno Zuculini, Tomás Pochettino, Flabian Londoño Bedoya y Nicolás De La Cruz. El próximo sábado, en el Estadio Monumental, el equipo del Muñeco volverá a presentarse ante sus hinchas para enfrentar a Platense.

¿La venganza de Independiente?

Lo sucedido con Elías Gómez tensó la relación entre ambos clubes y no sería ninguna sorpresa que la operación se vuelva a repetir pero con los roles invertidos. En Avellaneda están interesados en el mismo jugador que Gallardo le habría pedido a la cúpula de River y, de hacer una oferta convincente, la figura del extranjero podría ponerse la camiseta del Rojo en vez de la banda.

Al caer el séptimo refuerzo

Antes de que River se retire del mercado, Gallardo dejó claro que el plantel necesita un lateral derecho y los dirigentes fueron a buscar a Marcelo Herrera, defensor de San Lorenzo. La primera oferta desde Núñez fue insuficiente y el Ciclón la rechazó rotundamente, pero este miércoles las diferencias se achicaron y el carrilero podría convertirse en la séptima incorporación del mercado. Todos los detalles de la operación.

Otro "relegado" que puede irse

Después del escándalo que tuvo como protagonista a Elías Gómez, nuevo refuerzo de River, en Independiente se volvieron a enfocar en un jugador del equipo del Muñeco para sumarse al plantel que comanda Eduardo Domínguez. Alex Vigo, exfutbolista de Colón y conocido del DT del Rojo, puede continuar su carrera en Avellaneda y no ve con malos ojos salir a otro grande del fútbol argentino para encontrar el rodaje que no tuvo en Núñez.