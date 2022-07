Luego de la derrota ante Vélez, River tiene mucho por replantearse en poco tiempo de cara a la vuelta de la serie de octavos de la Copa Libertadores si quiere seguir en camino al título internacional. Por eso, el día después de aquel duelo perdido frente al Fortín, en el Millonario las noticias circularon por allí, cambiando tras varios días el enfoque del mercado de pases a lo que sucede dentro de la cancha.

Enojo de Gallardo en el vestuario del Amalfitani

Gustavo Yarroch, periodista de ESPN, reveló en F90 los detalles del monólogo de Gallardo en la intimidad del plantel. "Hubo una muy fuerte autocrítica interna, al punto de que se escuchó la frase 'no lo jugamos como un partido de Copa", relató el cronista sobre la tajante expresión que utilizó el DT para hablarle a los jugadores del Millonario.

En línea con lo que declaró Franco Armani post-partido sobre las pelotas divididas, Gallardo también apuntó a uno de los aspectos en los que el Fortín fue superior. "Los jugadores saben que Vélez los superó en intensidad física y eso es algo que no pueden permitir en el seno del plantel", agregó Yarroch. Un clima caliente, lógico por el resultado, pero está claro que River está obligado a cambiar la cara en el Monumental.

El tenso cruce del Cacique Medina y Enzo Pérez en el campo de juego

La jornada de anoche dio lugar para las sorpresas y el triunfo de Vélez ante River fue la que más dio que hablar. No solo ganó el local, sino que lo hizo con una superioridad abismal que no pudo reflejar en el resultado. El equipo de Marcelo Gallardo se va con una derrota positiva, ya que solo fue por 1 a 0. Como en todo partido copero, hubo chispasos.

Si bien estuvo lejos de ser un partido 'picado', las pulsaciones estuvieron a mil y la imagen más tensa la dieron Enzo Pérez y Alexander Medina. Luego de un encontronazo entre dos futbolistas, el capitán del Millonario se acercó a hablar con el DT, pero parece que no fue en los mejores términos.

"El me empuja", justifica Medina, que luego reacciona ante la respuesta del volante: "¿Pero para qué me empuja?". El referente del conjunto visitante estuvo lejos de dejar la conversación ahí y el entrenador de Vélez lo intentó callar a su manera: "Cerrá el orto", soltó.

La palabra de Gallardo tras la derrota

El entrenador de River fue el primero en remarcar los errores de su equipo en este encuentro, ya que fue fulminante con una durísima autocrítica, en la que sentenció: "Cuando el equipo juega mal no hay muchas explicaciones, jugamos mal. Somos conscientes de que tenemos que mejorar porque la serie, gracias al resultado, está abierta. Peor que esto no podemos jugar. Intentaremos la semana que viene cambiar la imagen del partido de hoy".

Así si bien manifestó que el partido fue "muy incómodo para jugar" y destacar la labor de Vélez para hacerlos sentir de esa forma, el Muñeco se mostró ilusionado por la revancha al afirmar que "lo positivo es el resultado, que es una ventaja mínima y debemos mejorar muchísimo".

Por último, atizbó sobre la vuelta: "Podemos dar vuelta la serie, claramente, somos consiente de lo que hicimos hoy, autocríticos, este partidos nos va a enseñar mucho para lo que se puede presentar la semana que viene. Pero va a ser un partido distinto porque entendemos que no podemos jugar como hoy". Pero, para cerrar, volvió a criticar el rendimiento de River en el Amalfitani con una sepultante frase: "Me voy con la sensación de que no recuerdo en todos estos años haber sentido en un partido de Copa Libertadores, en una serie inicial, esta sensación de que no estuvimos. Con esa sensación me voy". Durísimo.

Revelan que Juanfer fue quien recomendó a Borja como refuerzo

Concretada la operación por Borja, el periodista Sebastián Srur se animó a contar un detalle inédito de la negociación que tiene origen ni más ni menos que desde el mismo plantel del Millonario. "Voy a contar algo poco conocido sobre la llegada de Borja a River: Quintero tuvo mucha injerencia. Lo recomendó", posteó el jornalista de Radio Continental. Un reencuentro esperado.

Los colombianos coincidirán por primera vez en un vestuario fuera del de la selección que ahora conduce Néstor Lorenzo. Juanfer conocía de las capacidades de su compatriota y no dudó en acercarle el nombre a Marcelo Gallardo y la Secretaría Técnica que encabeza Enzo Francescoli.

El único jugador del actual plantel que compartió club con Borja es Franco Armani: jugaron juntos en Atlético Nacional en la temporada 2016.

El parte médico de Aliendro

Rodrigo Aliendro hizo su debut con la camiseta de River ingresando desde el banco ante Vélez. Sin embargo, la ilusión duró tan solo 28 minutos ya que el volante recibió un codazo en el parietal que lo dejó KO.

Totalmente mareado y con dificultades para caminar, Aliendro fue retirado al vestuario en donde comenzó a recuperarse del golpe aunque igualmente, desde el cuerpo médico de River, decidieron trasladarlo a un centro de atención para realizarse los estudios correspondientes.

Así como Marcelo Gallardo declaró en conferencia que "Rodrigo está mejor, más estable y va a estar en observación", el médico encargado de recibirlo vio un panorama de clara mejoría en el estado del jugador y por esto le dieron el alta automáticamente tras algunos estudios en la cabeza del jugador.

¿Se puede ir Pochettino?

En las oficinas del Monumental analizan qué hacer con varios de los jugadores que llegaron en enero en calidad de cedidos y entre estos aparece Tomás Pochettino. Con un préstamo que tiene una duración estipulada de una temporada, el volante llegó a Nuñez con dos doble clausulas para que River se quede con el jugador definitivamente antes del próximo diciembre. Caso contrario, retornará a la MLS.

Una de estas doble cláusulas de compra, por el 50% o por el 100%, tenía como fecha límite este jueves 30 de junio y, según se pudo conocer, desde River no tienen pensado activarla. De esta manera, el jugador continuará con el préstamo acordado hasta diciembre cuando se defina su futuro.

De esta manera, en caso que el Millonario se quiera quedar con el jugador deberá pagar un poco más de dinero en diciembre ya que en la última ventana el 50% sube a un valor de 3.5 millones de dólares y el 100% del jugador a 6 millones. Números muy elevados que por ahora, el Millonario se niega a pagar.

Camilo Mayada se postuló para volver a River

El uruguayo disputó más de 130 partidos en River cubriendo la banda derecha desde 2015 hasta mediados de 2019, donde se marchó libre tras la finalización de su contrato. Entre esos encuentros, está la final de la Libertadores 2018, en la cual disputó 46 minutos entre el segundo tiempo y el alargue al ingresar desde el banco en lugar de Gonzalo Montiel.

Además, el nacido futbolísticamente en Danubio ganó la Libertadores de 2015, junto con dos Copas Argentinas y tres Recopas Sudamericanas, siendo así un verdadero valuarte del ciclo Gallardo. Actualmente en Libertad de Paraguay, Mayada dialogó con D-Sports Radio y se postuló para regresar a River.

"Si me llaman me encantaría volver a ponerme la camiseta, siempre tienta la oferta de River", manifestó sobre una posible vuelta, donde además se dehizo en elogios para Marcelo Gallardo al afirmar que "es un estudioso del fútbol y que pocas veces se equivoca con la estrategia", para cerrar su recorrido por River en la entrevista con un mensaje alentador sobre la posible llegada de Luis Suárez, su compatriota: "Si Suárez llega, sería un golpe terrible al mercado". ¿Tendrá segundo ciclo en el Millonario el lateral derecho?