A falta de dos días para el duelo ante Sarmiento, Martín Demichelis paró un posible equipo para visitar al Verde de Junín, mientras que un jugador fue convocado a su Selección y un miembro de la Scaloneta admitió que quiere jugar en el club. Acá, las novedades más importantes de las últimas 24 horas.

Robert Rojas fue convocado a la Selección de Paraguay

Al llamado que ya habían recibido de sus respectivas selecciones Franco Armani, Paulo Díaz y Salomón Rondón, tras la disputa del partido del próximo domingo ante Sarmiento en Junín River sumará una baja más por una convocatoria reciente que posiblemente no estaba en los planes de Martín Demichelis.

El exjugador de Boca Guillermo Barros Schelotto decidió convocar a Robert Rojas para el amistoso ante Chile, devolviéndole al defensor la posibilidad de defender la camiseta de su país luego de un año de ausencia a causa de la fractura de tibia y peroné que sufrió a inicios de abril del año pasado.

Emiliano Buendía reconoció que quiere jugar en River

No importa la diferencia horaria. No importa que su presente esté lejos del fútbol nuestro de cada día. Para el futbolero argento, lo primero es la pasión. Por eso es que un jugador de gran actualidad en Europa y pasado en la Selección intenta no perderse la oportunidad de seguir al River de sus amores más allá de la distancia.

Se trata de Emiliano Buendía, compañero de Dibu Martínez en el Aston Villa que ha participado de 26 de los 27 encuentros que lleva disputados su equipo en la Premier League, aportándole cuatro goles que siempre valieron tres puntos: ante Everton en dos partidos diferentes, Leeds y Tottenham.

Barco jugaría por De La Cruz

Este domingo, River buscará hilvanar su tercer triunfo consecutivo para poder dar pelea en la Liga Profesional que lidera San Lorenzo. La visita a Sarmiento será bastante complicada para los de Martín Demichelis, que sufrieron muchísimo en el último enfrentamiento que tuvieron en el Monumental.

Después de que se produjera la lesión de Nicolás De la Cruz, quien no podrá decir presente en Junín, a Demichelis se le quemaron los papeles porque iba a ser titular. Y ahora deberá resolver quién será su reemplazante para que los XI de River terminen por confirmarse.