Está claro que la cuestión más importante de este miércoles para River es el hecho del partido por Copa Libertadores ante Vélez, donde debe revertir el resultado adverso de la ida, partido que el Fortín ganó en condición de local por 1 a 0 con el gol de Lucas Janson. Sin embargo, este duelo vital que se disputa en el Monumental no fue lo único que ocurrió como novedad contundente en los pasillos del club de Núñez.

Es que en concreto, tras tantas complicaciones en los últimos días en referencia al mercado de pases y sobre todo con el caso de Miguel Borja, las negociaciones finalmente estarían encaminadas para que el delantero sea refuerzo de River a cambio de cifras cercanas a los 7 millones de dólares.

Si bien entre los clubes (Junior, Palmeiras y River) el acuerdo era total desde hace días, al Millonario se le complicó la transacción debido a que el Banco Central de la República Argentina no le permitía girar los dólares al exterior, medida que no tiene permitido aún ni el equipo de Núñez ni ningún otro club, así como tampoco puede pasar con otras cuestiones ajenas a lo deportivo por la delicada situación económica del país.

Sin embargo, en las últimas horas la situación comenzó a acomodarse, ya que desde River buscan otros medios de hacer llegarle el dinero a los clubes de Colombia y Brasil respectivamente y que Borja pueda sumarse al equipo de Marcelo Gallardo. Además, la extensión de cuatro días más en el mercado hace que la negociación se mantenga a flote por unos días más.

Este miércoles se confirmó que el delantero de 29 años no se presentó a entrenar en Junior, algo que sin dudas ilusionó a River. Y si esto no era suficiente para esperanzar al Millonario con una inminente llegada a Núñez, Miguel Borja también dio un guiño virtual al comenzar a seguir a River en Instagram, algo que hace solo días no hacía. ¿Se confirmará su llegada?