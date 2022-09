Leo Ponzio, considerado uno de los emblemas de la historia de River Plate, tendrá su despedida en el Estadio Monumental el próximo miércoles 21 de septiembre desde las 21 horas bajo el lema “Capitán Eterno”. Entre los invitados se encuentran Enzo Francescoli, Norberto Alonso, Ariel Ortega y Marcelo Gallardo. Es por eso que en la previa te contamos cómo está conformada la familia del exfutbolista.

+Cómo está conformada la familia de Leo Ponzio

Leo Ponzio se encuentra en pareja hace más de 20 años con Silvina, su esposa. Juntos tienen a Paula, quien actualmente tiene 14 años. Ambas lo acompañaron en distintos momentos importantes de su carrera como cuando ganó con River Plate su último título, el Trofeo de Campeones 2021, tras superar por 4-0 a Colón de Santa Fe. Estarán presentes en su partido de despedida.

“Me gusta ser papá, me desvivo por mi nena, es lo principal en mi vida y también mi señora, que me acompañó durante toda mi carrera”, había comentado en 2018 en una entrevista con Superclásico de Radio Rivadavia. Y, en la misma nota, había revelado: “La nena ya está adaptada y la verdad que la gente es muy respetuosa y entiende cuando uno está compartiendo un momento familiar. Por ahí se complica cuando uno no quiere una foto o ponerse a hablar, pero por lo general todos se manejan con respeto y siempre es lindo tener el cariño del hincha”.

Cabe mencionar que el máximo ganador de la historia del Millo se dio el gusto de jugar en Williams Kemmis, la institución de su ciudad natal. Dicho club está relacionado con su familia ya que Agustín Ponzio, primo de Leo, es el actual presidente. Incluso una tribuna del estadio lleva el nombre del ex volante de River.

+Leo Ponzio en Williams Kemmis - Entrevista