El próximo 23 de mayo se abrirá un nuevo mercado de pases en el fútbol argentino y River es uno de los que más expectativas genera entre sus hinchas. La llegada de Jorge Brito a la presidencia vino con muchas incorporaciones y, teniendo en cuenta la inminente salida de Julián Álvarez, se esperan más refuerzos para el segundo semestre.

Entre los principales apuntados sigue apareciendo Valentín Castellanos, una opción tan tentadora como costosa. Ahora el que empezó a sonar genera ruido no solo por su perfil, sino porque estuvo muy vinculado a Boca Juniors en los últimos mercados.

Según reveló Juan José Buscalia en Bluradio (radio colombiana), el apuntado por Marcelo Gallardo es Miguel Ángel Borja, actualmente en Junior. El centroatacante, compañero de Juan Fernando Quintero en la Selección Colombia, aparece en el radar del Millonario para reemplazar al ya vendido Julián. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2023, por lo que debe haber una negociación entre clubes para acordar su llegada.

+ Borja, el que más buscó Boca desde la llegada de Román

Tanto con Miguel Ángel Russo como con Sebastián Battaglia, el ex-Palmeiras fue del interés xeneize en diferentes libros de pases. "Estuvimos cerca. Yo estuve en la Copa América y no quería saber mucho, mi empresario no me contaba nada. Yo sabía que tenía una responsabilidad muy grande en la Selección y no quería pensar en Boca ni en otras cosas", declaró el propio jugador hace apenas unos meses y agregó: "No llegaron a un acuerdo económicamente y por eso no pude ir. Claro que me hubiera gustado. Ýo creo que a cualquier delantero de América le gustaría vestir esos colores, pero pasó por otro tema que uno no puede dejar de lado".

¿Llegará a Núñez?